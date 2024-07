Khánh thành công trình chào mừng Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029

TPO - Sau nhiều tháng thi công, 2 căn nhà dành tặng gia đình cựu thanh niên xung phong và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã hoàn thiện và bàn giao cho gia đình sử dụng. Đây là một trong những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ huyện Thanh Chương hướng tới Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, Huyện Đoàn, Hội LHTN huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An, Báo Tiền Phong tổ chức khánh thành, bàn giao 2 căn nhà nhân ái cho 2 gia đình là cựu TNXP và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Chương với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Trước đó vào tháng 1/2024, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An, Báo Tiền Phong, Huyện Đoàn Thanh Chương (Nghệ An) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái cho cựu TNXP Lê Thị Khai (trú xã Thanh Lâm, Thanh Chương) và gia đình bà Bùi Thị Hoa (trú xã Thanh Xuân, Thanh Chương) có hoàn cảnh khó khăn.

Cựu thanh niên xung phong Lê Thị Khai (trú xã Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) có 2 người con đã lớn tuổi song đều ảnh hưởng di chứng thần kinh. Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà vẫn cố gắng bươn chải nuôi các con trong căn nhà dột nát. Còn bà Bùi Thị Hoa có cuộc sống hết sức khó khăn khi phải một mình bươn chải từ mấy sào ruộng để chăm sóc 3 người con. Cuộc sống khó khăn trong khi căn nhà xuống cấp, bà Hoa không có khả năng xây dựng, sửa chữa.

Trước những hoàn cảnh khó khăn éo le, ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong, Huyện Đoàn Thanh Chương tổ chức xây dựng 2 nhà ở kiên cố cho gia đình bà Lê Thị Khai và bà Bùi Thị Hoa.

Sau hơn 6 tháng thi công, đến nay cả 2 căn nhà đều đã hoàn thành, đảm bảo cho gia đình bà Lê Thị Khai và bà Bùi Thị Hoa có thể yên tâm sinh sống ổn định để chăm sóc các con.

Tại buổi lễ khánh thành nhà ở cho 2 gia đình, anh Lê Văn Dũng - Ủy viên Hội Đồng Đội Trung ương, Phó Bí thư Huyện Đoàn Thanh Chương, Chủ tịch Hội LHTN huyện Thanh Chương chia sẻ, với sự kết nối của Báo Tiền Phong và sự tài trợ ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An đã phần nào chia sẻ khó khăn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Anh Lê Văn Dũng trân trọng gửi lời cảm ơn tới Báo Tiền Phong và ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An đã đồng hành và hỗ trợ cho các gia đình và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ để giúp đỡ thêm được nhiều gia đình có hoàn cảnh trên địa bàn huyện Thanh Chương nói riêng và các địa bàn khác nói chung.

Nhân dịp Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029, anh Lê Văn Dũng - Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Phó Bí thư Huyện Đoàn Thanh Chương, Chủ tịch Hội LHTN huyện Thanh Chương đã có những gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới Đại hội: “Là một cán bộ Hội, tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ tập hợp được sức mạnh trí tuệ tập thể của đại biểu tham dự, đóng góp cho những phong trào hành động, tình nguyện, yêu nước, các chương trình thiết thực góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, rộng khắp”.