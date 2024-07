Nhiều hoạt động ý nghĩa của Đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An 6 tháng đầu năm 2024

TPO - Chiều 10/7, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Bá Tuấn Anh - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2024, dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, sự hỗ trợ các cấp ủy, sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể đoàn viên thanh niên khối Doanh nghiệp nên hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và thu được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, thực hiện chủ đề công tác năm 2024, Đoàn Khối Doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện cao điểm như: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đoàn đã trao tặng gần 4.000 suất quà, thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên trong hoạt động Tháng Thanh niên 2024 và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với trị giá các công trình gần 500 triệu đồng; Phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động và tặng nhiều phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị hỗ trợ tại chương trình ước tính gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh nghệ An đã làm tốt công tác xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thành lập mới 2 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp tư nhân.

Trong phong trào hoạt động cách mạng, Đoàn Khối Doanh nghiệp đã tổ chức nhiều phong trào với các hoạt động ý nghĩa như: phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Đoàn khối Doanh nghiệp đã tổ chức đảm nhận, tài trợ, hỗ trợ các công trình góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tổ chức ra quân hưởng ứng cao điểm xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật xanh; tổ chức ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng; phối hợp cùng Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các hoạt động “Tôi yêu tổ quốc tôi” hướng về các vùng biển, đảo khó khăn.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên, từ đó có giải pháp phù hợp tuyên truyền đến thanh niên công nhân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…

Trong công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, Đoàn Khối Doanh nghiệp đã đảm nhận chăm sóc, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa với tổng trị giá gần 40 triệu đồng cho các em được nhận đỡ đầu. Toàn Đoàn xây dựng 4 điểm vui chơi tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An cũng tổ chức nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Tham gia tổ chức và phục vụ Hội thao Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ XXI do Đảng ủy Khối tổ chức với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên đến từ 55 đơn vị.

Tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm, Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp có giá trị của các đơn vị đoàn cơ sở trên nhiều lĩnh vực như: công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng; vai trò đoàn thanh niên trong xây dựng, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm; công tác chăm lo đoàn viên thanh niên trong doanh nghiệp; Phát huy, gắn vai trò của tổ chức đoàn trong doanh nghiệp với địa phương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn trong doanh nghiệp thời kỳ mới…

Trước đó, nhằm thiết thực các hoạt động Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2024, chào mừng Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khánh thành Công trình Thắp sáng đường quê (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong), Ngôi nhà yêu thương (phối hợp cùng Đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC) cho anh Sầm Văn Nam (bản Vinh Tiến, xã Hạnh Dịch).

Đoàn Khối Doanh nghiệp cũng thay mặt Đoàn Công ty Xăng dầu Nghệ An hỗ trợ công trình sơn sửa Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quế Phong với trị giá hơn 5 triệu đồng và thay mặt Đoàn Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vinh hỗ trợ 10 triệu đồng để thực hiện công trình Thắp sáng đường quê tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong.