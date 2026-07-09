Khí thế Đại hội Đoàn toàn quốc XIII lan tỏa giàu cảm xúc qua Concert Thanh Xuân

TPO - Sức hút truyền thông mạnh mẽ nhất của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ nằm ở phòng nghị sự, mà được lan tỏa thông qua Đại nhạc hội thanh niên mang tên Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo báo cáo tình hình dư luận thanh niên tháng 6/2026 của Trung ương Đoàn, xoay quanh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, dư luận xã hội đặc biệt chú ý đến tính chất bước ngoặt của Đại hội lần này khi nhiệm kỳ khóa XII (2022 – 2026) được rút ngắn xuống còn 4 năm thay vì 5 năm thông thường.

Sự điều chỉnh này được dư luận đánh giá là cần thiết nhằm đồng bộ hóa chu kỳ hoạt động của tổ chức Đoàn với tiến trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo sự thống nhất toàn diện trong công tác hoạch định chính sách vĩ mô của hệ thống chính trị.

Các đại biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Dư luận xã hội đặc biệt chú ý bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII (ngày 25/6). Các phân tích trên báo chí và mạng xã hội cho thấy, thông điệp "Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho năng lực cạnh tranh của đất nước" đã tạo ra một luồng sinh khí mới.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra các áp lực thực tế mà thanh niên phải đối mặt (như vấn đề việc làm, nhà ở, sự cạnh tranh khốc liệt và giữ gìn bản sắc văn hóa) chứng minh sự thấu hiểu sâu sắc của Đảng đối với thế hệ trẻ. Đặc biệt, yêu cầu "không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa" đã củng cố niềm tin vững chắc của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với hệ thống chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Dư luận đánh giá cao tính định lượng và thực chất của các chỉ tiêu và giải pháp được xác lập tại Đại hội, cho rằng những quyết định của Đại hội lần này rất thực chất, thiết thực, hiệu quả, có thể đo đếm được, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Dư luận xã hội cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cam kết triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay trong tháng 7/2026 theo tinh thần "3 dễ, 3 rõ, 3 đo".

Sức hút truyền thông mạnh mẽ nhất của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ nằm ở phòng nghị sự, mà được lan tỏa thông qua Đại nhạc hội thanh niên mang tên "Concert Thanh xuân" (tối 27/6).

Chương trình do Báo Tiền Phong tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, thu hút hơn 20.000 khán giả trực tiếp cùng hàng vạn lượt tương tác trên các nền tảng số.

"Concert Thanh xuân" được dư luận đánh giá là một đêm diễn giàu cảm xúc khi khéo léo kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống, các ca khúc cách mạng kinh điển với các thể loại âm nhạc hiện đại và quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn đối với thế hệ trẻ.

Cộng đồng mạng xã hội dành nhiều lời khen ngợi cho phương thức truyền tải lòng yêu nước của Concert, thay vì những khẩu hiệu khô cứng, tinh thần cống hiến và lòng tự hào dân tộc được lan tỏa tự nhiên với sự hưởng ứng của hàng chục nghìn người.