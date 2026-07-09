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Pháp luật

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Cô gái trẻ bị khởi tố vì bán thực phẩm tăng cường sinh lý đàn ông giả

Viết Hà

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Nga về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngày 9/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1999, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

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Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nga.

Theo cơ quan Công an, trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Alipas có dấu hiệu là hàng giả được rao bán trên thị trường.

Quá trình xác minh ban đầu xác định, từ tháng 7/2023, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã đặt mua số lượng lớn thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Alipas không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ trên mạng xã hội với giá rất thấp, chỉ bằng một phần nhỏ so với sản phẩm chính hãng.

Mặc dù biết rõ đây là hàng giả, không có thành phần và công dụng như sản phẩm chính hãng, Nga vẫn tìm cách tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Để tạo niềm tin với khách hàng, đối tượng trực tiếp gọi điện tư vấn, giới thiệu đây là sản phẩm chính hãng có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới, đồng thời bán với giá chỉ khoảng một phần ba so với hàng chính hãng để thu hút người mua.

Kết quả giám định đối với các sản phẩm Alipas do Nguyễn Thị Tuyết Nga bán ra thị trường xác định đây là hàng giả, không có thành phần và công dụng giống với sản phẩm chính hãng.

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Tang vật thực phẩm chức năng giả mà Nguyễn Thị Tuyết Nga bán cho người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Nguyễn Thị Tuyết Nga không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
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