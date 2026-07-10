Giám đốc BV Bạch Mai: Chỉ cử cán bộ kinh nghiệm và chuyên môn sâu làm việc ở cơ sở Ninh Bình

TPO - Chỉ sau gần hai tuần vận hành, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận khoảng 27.000 lượt người bệnh, từng bước giảm tải cho cơ sở Hà Nội. Trao đổi với Báo Tiền Phong, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ về chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở y tế này tầm cỡ khu vực.

Sau gần hai tuần đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình đã đạt được những kết quả bước đầu như thế nào, thưa ông?

Hiệu quả có thể thấy rất rõ qua số liệu thực tế. Từ ngày vận hành đến nay, cơ sở 2 đã tiếp nhận khoảng 27.000 lượt người bệnh. Mỗi ngày có từ 2.000-3.000 lượt khám ngoại trú, ngày cao điểm lên tới 3.800 lượt. Đối với điều trị nội trú, có thời điểm hệ thống ghi nhận hơn 1.000 bệnh nhân đang điều trị cùng lúc. Bệnh viện phải chủ động cho một số trường hợp đủ điều kiện ra viện để luôn dành giường cho cấp cứu trong đêm.

Điều đáng mừng là cơ sở mới phát huy hiệu quả rất tốt ở các chuyên khoa mũi nhọn như Cấp cứu hồi sức, Ngoại khoa, Tim mạch, Thần kinh. Người bệnh đột quỵ, nhồi máu cơ tim được tiếp cận điều trị ngay trong “giờ vàng”, qua đó nâng cao đáng kể cơ hội cứu sống và giảm di chứng.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Nhờ hệ thống cao tốc, người dân từ Thanh Hóa chỉ mất hơn một giờ, từ Nghệ An hơn hai giờ để đến bệnh viện. Hiện nay, bệnh nhân không chỉ đến từ Ninh Bình mà còn từ Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Phòng, thậm chí nhiều người dân Hà Nội cũng lựa chọn xuống Ninh Bình vì thuận tiện hơn.

Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động đã giúp giảm áp lực cho cơ sở chính tại Hà Nội ra sao?

Sự thay đổi là rất rõ rệt. Trước đây, cơ sở Hà Nội thường xuyên có từ 4.200-4.500 bệnh nhân nội trú, có thời điểm lên tới 4.600 người, vượt xa công suất thiết kế.

Hiện nay, số bệnh nhân nội trú tại Hà Nội còn khoảng 3.800 người. Tổng số người bệnh của toàn hệ thống Bạch Mai khoảng 8.700 người, trong đó khoảng 6.500 người điều trị tại Hà Nội và khoảng 2.300 người tại Ninh Bình.

Cơ sở Ninh Bình có diện tích khoảng 21 ha, rộng gần gấp đôi cơ sở Hà Nội nhưng quy mô người bệnh mới bằng khoảng một phần tư, vì vậy không gian điều trị thông thoáng hơn rất nhiều, người bệnh được hưởng điều kiện chăm sóc tốt hơn, còn đội ngũ y tế cũng giảm áp lực đáng kể.

Bệnh nhân D. bị ung thư không còn phải đi cả trăm km lên Hà Nội điều trị.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn ngay từ đầu, bệnh viện đã chuẩn bị nguồn nhân lực như thế nào?

Chúng tôi đã điều động khoảng 1.300 cán bộ gồm giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên và lực lượng hậu cần xuống làm việc tại cơ sở 2. Quan điểm của bệnh viện là chỉ cử những cán bộ có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn sâu. Những bác sĩ nội trú mới nếu xuống làm việc đều phải theo mô hình “thầy kèm trò”, bảo đảm chất lượng đào tạo cũng như an toàn cho người bệnh.

Điều rất đáng quý là nhiều giáo sư, phó giáo sư đã hoàn thành công tác quản lí nhưng vẫn tự nguyện xuống Ninh Bình để trực tiếp khám bệnh, hội chẩn, đào tạo và chuyển giao kĩ thuật. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá giúp cơ sở mới nhanh chóng ổn định chuyên môn.

Bệnh viện cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo lớn ở khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng?

Đúng vậy. Nhiều trường đại học như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Dược Thái Bình và Đại học Điều dưỡng Nam Định đã đăng kí đưa sinh viên đến thực tập.

Khi tại Ninh Bình có Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức và trong tương lai là Bệnh viện Lão khoa Trung ương, nơi đây sẽ trở thành môi trường đào tạo y khoa rất lí tưởng.

Chúng tôi cũng đã đề xuất Chính phủ cho phép thành lập Trường Đại học Y Dược Bạch Mai trực thuộc bệnh viện. Thủ tướng đã giao các bộ, ngành nghiên cứu, xem xét và nếu chưa có tiền lệ thì có thể triển khai theo cơ chế thí điểm.

Một trong những ca mổ đầu tiên tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Ông có thể nói rõ việc thực hiện chuyển đổi số và kết nối hai cơ sở?

Hai cơ sở hiện vận hành như một bệnh viện thống nhất. Toàn bộ hệ thống chuyên môn, quản trị, tài chính và dữ liệu đã được liên thông hoàn toàn. Đây là nền tảng rất quan trọng để hình thành kho dữ liệu lớn phục vụ quản lí, nghiên cứu khoa học cũng như phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế. Dữ liệu càng đầy đủ thì các mô hình AI càng có độ chính xác cao.

Đối với người bệnh, sự liên thông này mang lại nhiều thuận lợi. Ví dụ, bệnh nhân quê Ninh Bình đang điều trị tại Hà Nội hoàn toàn có thể chuyển về cơ sở Ninh Bình mà toàn bộ hồ sơ bệnh án điện tử vẫn được giữ nguyên, không ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm y tế.

Nhiều cán bộ từng lo ngại việc chuyển công tác về cơ sở mới. Bệnh viện đã giải quyết vấn đề này như thế nào?

Chúng tôi xác định muốn phát triển bền vững thì phải tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ.

Ngoài các chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 32 như hỗ trợ đi lại, sinh hoạt và phụ cấp, bệnh viện còn có nhiều chính sách riêng như bảo đảm thu nhập, thưởng thêm, ưu tiên đào tạo, nâng lương trước thời hạn, quy hoạch và bổ nhiệm đối với những cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương xây dựng hơn 400 căn hộ dành cho cán bộ bệnh viện, đồng thời hỗ trợ rất tích cực về an ninh, hậu cần và điều kiện sinh hoạt. Nhờ những chính sách đó, hiện nay cán bộ xuống Ninh Bình với tâm thế “được đi” chứ không phải “phải đi”. Thậm chí có nhiều khoa còn có cán bộ đăng kí nhưng phải chờ đến lượt mới được điều động.

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Bạch Mai ngày 9/7, Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn trong mua sắm thuốc, hóa chất và thiết bị y tế. Ông kì vọng gì vào những thay đổi này?

Điều chúng tôi kì vọng nhất là sẽ có cơ chế mua sắm thuận lợi, minh bạch và hiệu quả hơn. Định hướng là mua trực tiếp từ nguồn gốc để có giá hợp lí, tránh tình trạng qua nhiều khâu trung gian làm đội giá, vừa giảm chi phí cho người bệnh, vừa tránh thất thoát ngân sách.

Quan trọng hơn, khi cơ chế pháp lí được hoàn thiện và Luật Đấu thầu tiếp tục được sửa đổi, cán bộ quản lí sẽ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, không còn tâm lí e ngại trong mua sắm thuốc, hóa chất và thiết bị y tế. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các bệnh viện chuyên sâu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Cảm ơn ông!