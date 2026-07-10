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Hà Nội rào chắn nhiều đoạn Đại lộ Thăng Long đến hết năm 2026

Phùng Linh

TPO - Một số đoạn thuộc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) sẽ được rào chắn đến hết năm 2026 để phục vụ thi công nút giao khác mức với đường Vành đai 3,5.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh giao thông phục vụ thi công nút giao khác mức (gồm cầu vượt, hầm chui) giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (giai đoạn 2).

Theo thông báo, đối với đường gom phải Đại lộ Thăng Long, thành phố sẽ rào chắn toàn bộ đoạn từ Km7+760 đến Km8+680 để thi công các hạng mục công trình. Đồng thời, đơn vị thi công tiến hành làm đường vuốt nối từ đường gom vào cao tốc và từ cao tốc ra đường gom. Các phương tiện từ đường gom phải sẽ được phân luồng đi vào đường cao tốc hiện trạng để vòng tránh qua phạm vi thi công.

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Hà Nội tiến hành rào chắn, phân luồng giao thông trên nhiều đoạn của Đại lộ Thăng Long để thi công nút giao Vành đai 3,5, thời gian kéo dài đến hết năm 2026.

Đối với đường cao tốc phải Đại lộ Thăng Long, cơ quan chức năng tiến hành rào chắn toàn bộ đoạn từ Km8+120 đến Km8+860. Các phương tiện lưu thông trên làn cao tốc phải được phân luồng đi vào đường tạm được xây dựng trên dải phân cách giữa đoạn từ Km8+120 đến Km8+860 để di chuyển qua phạm vi công trường.

Tại các vị trí quây rào và thu hẹp lòng đường khác, phương án tổ chức phân luồng cục bộ tại chỗ cho các phương tiện cũng được quy định chi tiết. Lực lượng chức năng tiến hành rào chắn làn khẩn cấp cao tốc với chiều rộng 3m, đoạn từ lý trình Km7+760 đến Km8+120 để phục vụ thi công hệ thống thoát nước. Đồng thời, rào chắn tiếp làn khẩn cấp với chiều rộng 3m, đoạn từ lý trình Km9+020 đến Km9+430 để thi công đường nhánh số 7 hướng vào cao tốc.

Ngoài ra, đoạn đường cao tốc phải từ lý trình Km8+220 đến Km8+530 tiếp tục được rào chắn, thu hẹp 3m làn cao tốc giáp dải phân cách giữa để phục vụ thi công trụ cầu như giai đoạn 1. Để bảo đảm an toàn, vận tốc của các phương tiện khi đi qua khu vực công trình thi công được điều chỉnh giảm dần, tốc độ tối đa cho phép không quá 60km/h.

Đối với đường cao tốc trái Đại lộ Thăng Long, tại các vị trí quây rào thu hẹp lòng đường, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng cục bộ tại chỗ để các xe đi vòng, tránh qua phạm vi công trường. Đoạn tuyến này tiếp tục được rào chắn thu hẹp 3m làn cao tốc giáp dải phân cách giữa đoạn từ lý trình Km8+220 đến Km8+530 nhằm phục vụ công tác thi công trụ cầu tương tự giai đoạn 1.

Cơ quan chức năng cũng rào chắn làn khẩn cấp với chiều rộng 3m đoạn từ lý trình Km9+020 đến Km9+430 để thi công đường nhánh số 8 hướng ra cao tốc, và đoạn từ lý trình Km7+760 đến Km8+120 để thi công hệ thống thoát nước. Tốc độ lưu thông của phương tiện qua đây cũng được điều chỉnh giảm dần, tối đa không quá 60km/h khi di chuyển qua khu vực thi công.

Đối với đường gom trái Đại lộ Thăng Long và đường Hoàng Tùng, thành phố tiếp tục duy trì phương án phân luồng tổ chức giao thông như giai đoạn 1. Theo đó, đơn vị thi công sẽ rào chắn một phần đường gom, chiều rộng mặt đường còn lại của làn đường gom bảo đảm tối thiểu 4m, áp dụng cho đoạn từ lý trình Km7+780 đến Km8+190 và đoạn từ lý trình Km8+520 đến Km8+760.

Phùng Linh
#Hà Nội #Đại lộ Thăng Long #Rào chắn Đại lộ Thăng Long #Thi công đường vành đai

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