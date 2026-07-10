Dần lộ diện hồ điều hòa 972 tỷ đồng, tăng năng lực chống ngập phía Đông Hà Nội

TPO - Sau gần một năm thi công, dự án hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên (Hà Nội) đang dần thành hình. Khi hoàn thành, công trình gần 1.000 tỷ đồng sẽ góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập cho khu vực phía Đông Thủ đô.