Dần lộ diện hồ điều hòa 972 tỷ đồng, tăng năng lực chống ngập phía Đông Hà Nội

TPO - Sau gần một năm thi công, dự án hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên (Hà Nội) đang dần thành hình. Khi hoàn thành, công trình gần 1.000 tỷ đồng sẽ góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập cho khu vực phía Đông Thủ đô.
Hệ thống mương Việt Hưng - Cầu Bây cùng tuyến mương bao quanh hồ đang dần hoàn thiện, giữ vai trò thu gom, dẫn và điều tiết dòng chảy cho toàn bộ dự án.
Các tuyến kè bê tông bao quanh hồ từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc tích nước và chỉnh trang cảnh quan sau khi dự án kết thúc.
Sau gần một năm thi công, dự án đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng, riêng hạng mục đào hồ đạt khoảng 60%.
Phối cảnh và vị trí dự án hồ điều hòa Cự Khối trong tổng thể khu vực. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung thêm không gian mặt nước kết hợp hạ tầng tiêu thoát nước quy mô lớn cho phía Đông Thủ đô.