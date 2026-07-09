Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở tại Khu di tích đền Sóc

Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, khu vực xảy ra sự cố chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các đợt mưa lớn trong tháng 5 và trận mưa lớn kèm dông lốc vào ngày 4/6. Những hiện tượng thời tiết này khiến tình trạng mất ổn định của mái dốc tiếp tục xảy ra nghiêm trọng tại hai vị trí thuộc khu di tích.

Nhiều khu vực tại Khu di tích đền Sóc xuất hiện các vết nứt rộng từ 1m đến 1,3m và cung sạt trượt dài khoảng 98m sau các đợt mưa lớn.

Tại vị trí thứ nhất, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vết nứt kéo dài dọc theo đỉnh taluy với chiều rộng trung bình từ 1m đến 1,3m. Các vết nứt này hiện có chiều hướng mở rộng và liên kết với nhau, hình thành một cung sạt trượt dài khoảng 98m. Toàn bộ khối đất đá phía trên đang dịch chuyển dần từ đỉnh xuống chân taluy, làm biến dạng địa hình tự nhiên. Khảo sát tại mái taluy có độ cao khoảng 30–40m cho thấy nhiều điểm sạt lở cục bộ, tầng đất đá phong hóa rời rạc, nhiều cây xanh bị nghiêng đổ và có nguy cơ tiếp tục trượt xuống hồ điều hòa nếu gặp mưa lớn.

Tại vị trí thứ hai, hiện tượng sạt lở cục bộ mái taluy và xói lở bề mặt sườn dốc đã xảy ra do lượng nước mưa tập trung chảy tràn. Dòng chảy rửa trôi tầng đất phủ, làm bong bật lớp thực bì và lộ ra tầng đất phong hóa yếu phía dưới. Thực tế tại hiện trường cho thấy nhiều cây xanh bị trơ rễ, lượng lớn đất đá trượt xuống chân dốc, nằm sát tuyến đường nội bộ phục vụ công tác quản lý, vận hành và hoạt động chiêm bái của du khách.

Để ngăn chặn và hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, huy động nguồn lực xử lý sự cố sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho khu di tích và du khách.

UBND xã Sóc Sơn được giao trách nhiệm trực tiếp xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Các biện pháp kỹ thuật trước mắt bao gồm chằng chống gia cố, đào bạt và hạ tải các khối đất đá mất an toàn khi có tình huống phát sinh. Đồng thời, chính quyền địa phương có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng để đề xuất phương án xử lý lâu dài, tổ chức thực hiện dự án khẩn cấp theo đúng quy định.