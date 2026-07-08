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Nhịp sống phương Nam

Đại công trường đường ven sông Cái 'chạy đua' với mùa mưa

Văn Quân

TPO - Bất chấp mưa lớn và nền đất sình lầy, hàng chục công nhân cùng máy móc vẫn bám trụ trên công trường dự án đường ven sông Cái (Đồng Nai) để đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, tuyến đường và kè dài 4,6 km, tổng vốn 574 tỷ đồng không chỉ góp phần chống sạt lở mà còn mở ra không gian đô thị ven sông hiện đại, kết nối và chỉnh trang khu vực trung tâm.

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Dự án xây dựng kè, đường ven sông Cái có tổng chiều dài khoảng 4,6 km, điểm đầu giao với đường Hà Huy Giáp (phường Trấn Biên), điểm cuối kết nối với đường Trần Quốc Toản (phường Tam Hiệp).
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Dự án có mặt cắt ngang toàn tuyến là 32m, trong đó phần mặt đường xe chạy là 16m. Tổng mức đầu tư của dự án là 574 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án khởi công vào tháng 2/2025, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2027.
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Kè ven sông Cái đã được xây dựng trên toàn tuyến
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Theo ghi nhận của phóng viên, tại đoạn đầu đường Hà Huy Giáp đến cầu Thống Nhất (phường Trấn Biên) đơn vị thi công đã rào chắn, huy động nhiều máy móc, chia nhiều mũi thi công, tất bật đóng nhồi cọc, hạ ống cống thoát nước.
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'Mùa mưa khiến việc thi công gặp nhiều trở ngại. Chúng tôi phải vừa bơm nước, vừa thi công trên nền đất mềm, nhão nên hiệu suất công việc giảm' - anh Nghĩa, công nhân tại công trường chia sẻ
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Công nhân bì bõm trên công trường
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Công nhân đóng cọc nhồi
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Người và máy lấm lem sình lầy
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Việc dự án triển khai vào mùa mưa khiến nhà thầu gặp không ít khó khăn trong thi công
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Đa phần tại dự án người dân đã bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng

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Đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến cầu Thống Nhất (phường Trấn Biên) còn vướng một số hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng
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Nhà thầu được giao mặt bằng đến đâu, triển khai thi công đến đó nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra
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Nhà thầu phải dùng máy nổ để hút nước ra khỏi khu vực thi công
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Nhiều máy phát điện được nhà thầu cơ động trong việc đóng cọc cừ cho vùng đất sình, lầy
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Người dân kỳ vọng tuyến đường sẽ sớm hoàn thành, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm
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Dự án xây dựng đường ven sông Cái mở ra không gian đô thị ven sông hiện đại, giúp khai thác hiệu quả lợi thế của dòng sông Đồng Nai.
Văn Quân
#Dự án kè #Đồng Nai #Sông Cái #xây dựng #giao thông #đô thị #mùa mưa

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