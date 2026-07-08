Đại công trường đường ven sông Cái 'chạy đua' với mùa mưa

TPO - Bất chấp mưa lớn và nền đất sình lầy, hàng chục công nhân cùng máy móc vẫn bám trụ trên công trường dự án đường ven sông Cái (Đồng Nai) để đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, tuyến đường và kè dài 4,6 km, tổng vốn 574 tỷ đồng không chỉ góp phần chống sạt lở mà còn mở ra không gian đô thị ven sông hiện đại, kết nối và chỉnh trang khu vực trung tâm.