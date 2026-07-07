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Sau 6 ngày miễn phí, xe buýt TPHCM đạt gần 1,6 triệu lượt khách

Anh Nhàn

TPO - Chỉ sau 6 ngày triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, lượng hành khách sử dụng xe buýt tại TPHCM đã tăng mạnh với tổng số gần 1,6 triệu lượt khách.

Thống kê từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cho thấy từ ngày 1/7 đến 6/7, mạng lưới 134 tuyến xe buýt được ngân sách TPHCM hỗ trợ kinh phí đã phục vụ tổng cộng 1,6 triệu lượt hành khách.

Riêng trong ngày 6/7, toàn hệ thống đã phục vụ hơn 280.000 lượt hành khách với hơn 17.000 chuyến xe được vận hành. Bình quân mỗi chuyến xe phục vụ khoảng 16,1 hành khách. So với cùng ngày năm 2025, sản lượng hành khách trong ngày 6/7 tăng tới 163%, mức tăng cao nhất kể từ khi chương trình miễn phí vé xe buýt được triển khai.

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Lượng hành khách sử dụng xe buýt tại TPHCM đã tăng mạnh

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM đánh giá việc người dân chuyển dịch mạnh sang sử dụng xe buýt cho thấy chính sách hỗ trợ kinh phí của TPHCM đang phát huy hiệu quả rõ nét. Đây không chỉ là giải pháp giảm chi phí đi lại cho người dân mà còn góp phần hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh những kết quả tích cực, các đơn vị vận tải cũng phản ánh một số khó khăn trong quá trình triển khai. Việc hướng dẫn hành khách thực hiện định danh vẫn còn nhiều trở ngại do chưa bố trí đủ nhân sự. Ngoài ra, vào các khung giờ cao điểm, lượng hành khách tăng nhanh khiến tiếp viên không kịp hướng dẫn tất cả hành khách khi lên xe.

Trong quá trình vận hành vẫn xảy ra trường hợp hành khách lên xe nhưng chưa thực hiện định danh hoặc tài xế phải thao tác hỗ trợ.

Ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM yêu cầu các đơn vị vận tải đặc biệt lưu ý bảo đảm tỷ lệ xuất bến đúng giờ. Bên cạnh việc triển khai chính sách miễn phí vé, các đơn vị phải tiếp tục duy trì chất lượng phục vụ, không để ảnh hưởng đến thời gian hoạt động của xe buýt.

Đối với các phản ánh về việc thu tiền hoặc yêu cầu hành khách đóng bất kỳ khoản chi phí nào khi sử dụng các tuyến xe buýt miễn phí, ông Dũng khẳng định đây là hành vi trái với quy định.

"Bất kỳ trường hợp nào thu phí hoặc thu bất kỳ khoản vật chất nào của hành khách đều không đúng với chính sách miễn phí hiện nay. Trung tâm sẽ chấn chỉnh ngay các đơn vị. Trường hợp không thực hiện đúng quy định hoặc không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xem xét xử lý, ảnh hưởng đến việc đánh giá năng lực khai thác", ông Dũng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM sẽ tiếp tục hướng dẫn người nước ngoài và các nhóm hành khách khác thực hiện định danh khi sử dụng xe buýt, đồng thời nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh việc chấn chỉnh những tồn tại, Trung tâm cũng sẽ có hình thức động viên, khen thưởng đối với các tiếp viên tích cực hướng dẫn hành khách thực hiện quét thẻ, định danh.

Anh Nhàn
#Chính sách miễn phí vé xe buýt #Tăng trưởng lượng hành khách #Ảnh hưởng giảm ùn tắc giao thông #Khó khăn trong triển khai dịch vụ #Quản lý và đảm bảo chất lượng

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