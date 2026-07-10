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Thế giới

Cháy lớn tại 'thủ phủ giày dép' của Trung Quốc, hàng chục người thiệt mạng

Minh Hạnh

TPO - Đám cháy lớn đã bùng phát tại một nhà máy giày ở đông nam Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề về người.

Theo đài truyền hình CCTV, đám cháy bùng phát trưa 9/7 tại thành phố Tấn Giang (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Lực lượng cứu hộ đã điều động 183 người và 35 phương tiện đến hiện trường.

Các video do CCTV đăng tải cho thấy ngọn lửa bao trùm nhà máy và khói đen dày đặc bốc lên trời. Một số người, dường như bị mắc kẹt trong đám cháy, có thể được nhìn thấy trên mái nhà khi khói bốc lên xung quanh.

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: Ifeng)

Các nỗ lực chữa cháy đã được tiến hành và ngọn lửa đã được dập tắt vào khoảng 17h40.

Trong một chỉ thị được ban hành vào cuối ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực cứu hộ toàn diện và cho biết đám cháy "gây thương vong đáng kể”.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, số người thiệt mạng trong vụ cháy đã lên đến 28 người.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, đám cháy bắt đầu từ tầng trệt của nhà máy, một quan chức địa phương nói với CCTV. Các vật liệu sản xuất giày dép được lưu trữ trong tòa nhà rất dễ cháy và có thể khiến ngọn lửa lan nhanh, quan chức này cho biết.

Tấn Giang là một trung tâm sản xuất giày dép và quần áo lớn, thường được gọi là "thủ phủ giày dép" của Trung Quốc.

Hàng nghìn công ty trong thành phố đã sản xuất hơn 1,2 tỷ đôi giày thể thao mỗi năm, chiếm 20% sản lượng toàn cầu, theo số liệu chính thức.

Minh Hạnh
Global Times, Reuters
#cháy nhà máy giày Trung Quốc #thủ phủ giày dép Trung Quốc #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #cứu hỏa

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