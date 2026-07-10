Iran phóng 10 tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng 10 tên lửa đạn đạo vào một căn cứ của Mỹ ở Jordan, và cảnh báo sẽ chưa dừng lại ở đó nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.

Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay F-15E, A-10 Thunderbolt và C-130 Hercules của Mỹ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti. (Ảnh: Reuters)

IRGC cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công ngày 9/7 là căn cứ quân sự Azraq ở phía bắc Jordan, còn được gọi là Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti. Quân đội Mỹ đã tăng cường hiện diện đáng kể tại đây trong cuộc xung đột với Iran.

“Nếu quân đội Mỹ lặp lại hành động gây hấn, các căn cứ khác của Mỹ trong khu vực sẽ không tránh khỏi hỏa lực quyết liệt của Iran”, IRGC tuyên bố.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong trong vụ tấn công.

Tất cả các tên lửa đã bị “đánh chặn và xử lý”, người phát ngôn Chính phủ Jordan, Mohammad Al-Momani, cho biết trên mạng xã hội X. Trước đó, Jordan đã đánh chặn và phá hủy 20 tên lửa phóng từ Iran hồi tháng 6.

Vụ tấn công mới nhất nhằm vào Jordan diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công sau nhiều tuần ngừng bắn.

Sáng 9/7, Mỹ cho biết đã kết thúc cuộc tấn công nhằm vào khoảng 170 mục tiêu ở Iran trong hai đêm 7 và 8/7, chủ yếu là các hệ thống phòng không, các phương tiện giám sát ven biển, các địa điểm lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái, năng lực hải quân và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự dọc bờ biển.

Để đáp trả, quân đội Iran đã phóng máy bay không người lái tấn công nhằm vào một “ăng-ten vệ tinh” ở Qatar, hệ thống phòng không Patriot ở Kuwait và các cơ sở chứa nhiên liệu thuộc quân đội Mỹ ở Bahrain.