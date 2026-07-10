Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Video loạt máy bay chiến đấu Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Quỳnh Như

TPO - Giữa lúc xung đột Mỹ - Iran tiếp tục nóng lên với các đợt tấn công qua lại, hàng loạt tiêm kích F/A-18 và F-35 đã liên tục cất cánh, hạ cánh trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở Biển Ả Rập để thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dọc eo biển Hormuz.

Theo ghi nhận của CNN hôm 9/7, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đang duy trì nhịp độ hoạt động cường độ cao tại Biển Ả Rập, khi các máy bay chiến đấu liên tục thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh Washington cân nhắc các bước đi tiếp theo đối với Iran.

Phóng viên điều tra kiêm người dẫn chương trình của CNN Pamela Brown đã có mặt trên tàu sân bay và chứng kiến các tiêm kích F/A-18 cùng F-35 liên tục cất cánh và hạ cánh để thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dọc theo eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ của thế giới.

Theo phóng viên Brown, mặc dù các hoạt động bay trên tàu sân bay được lên kế hoạch và diễn ra thường xuyên, bầu không khí trên USS Abraham Lincoln hiện đã thay đổi rõ rệt khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau nhiều ngày hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công đáp trả.

"Điều tôi có thể nói là mức độ nguy hiểm đã tăng lên", phóng viên Brown nhận định, đồng thời cho biết những thông tin về các vụ nổ tại khu vực ven biển Iran cùng các cuộc không kích qua lại trong hai ngày gần đây đã khiến tình hình khu vực trở nên đặc biệt căng thẳng.

Phóng viên điều tra kiêm người dẫn chương trình của CNN cũng đánh giá những diễn biến mới đã làm thay đổi đáng kể cục diện của cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran.

USS Abraham Lincoln hiện được hộ tống bởi tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr., chiến hạm được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk cùng các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa và tác chiến chống ngầm. Theo CNN, nhiệm vụ của tàu khu trục là bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay trong quá trình triển khai tại khu vực Biển Ả Rập.

USS Abraham Lincoln (CVN 72), là con tàu thứ năm của lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, được đặt tên theo tên cựu Tổng thống Abraham Lincoln.

Tàu có chiều dài 332.8 m, chiều rộng 76.8 m, có khả năng mang tối đa 85 máy bay và trực thăng. Được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, USS Abraham Lincoln có thể di chuyển với tốc độ hơn 56 km/h.

Quỳnh Như
CNN
#máy bay chiến đấu #F/A-18 #F-35 #USS Abraham Lincoln #Biển Ả Rập #Mỹ-Iran #đối đầu #tàu sân bay #eo biển Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe