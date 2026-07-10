Tùng Dương không còn phô diễn

TPO - Trong buổi ra mắt MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao", Tùng Dương cho biết anh đã cảm nhận những khoảnh khắc "rực rỡ" từ khi còn nhỏ, khi được đứng trên sân khấu và hát trước khán giả. Tuy nhiên với anh, một cuộc đời rực rỡ không được đo bằng hào quang hay danh tiếng.

Tùng Dương trở lại đường đua âm nhạc với MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?. Ca khúc do Đạt Max sáng tác, lấy cảm hứng từ câu nói từng gây sốt trên mạng xã hội, được phát triển thành thông điệp về giá trị bản thân, sự kiên trì theo đuổi đam mê và ý nghĩa của một cuộc đời sống đúng với chính mình.

Tại buổi ra mắt ngày 9/7 tại Hà Nội, tác giả Đạt Max cho biết anh từng nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ con đường âm nhạc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục vì đam mê. Với anh rực rỡ không nhất thiết đồng nghĩa với nổi tiếng hay thành công vượt bậc, mà là dám sống hết mình với điều mình tin tưởng.

Tùng Dương giới thiệu MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Khi hoàn thành ca khúc, Đạt Max nghĩ ngay đến Tùng Dương vì tin rằng chất giọng nội lực và giàu cảm xúc của nam ca sĩ sẽ truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát. Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? ban đầu được định hướng theo phong cách ballad. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu ca từ, tiết tấu và phong cách đặc trưng của Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng quyết định chuyển sang chất liệu rock giúp ca sĩ phô diễn được chất giọng mạnh mẽ, giàu năng lượng.

Chia sẻ những khoảnh khắc rực rỡ của đời mình, Tùng Dương cho biết không cần đợi đến khi nổi tiếng mới cảm nhận được sự rực rỡ. Với anh những khoảnh khắc đứng hát từ năm 4-5 tuổi, cầm cát-xê là một gói kẹo hay lớn lên trong tình yêu thương của gia đình là những ký ức rực rỡ nhất.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ về khoảnh khắc rực rỡ ngay từ khi thơ bé.

"Khi cầm cát-xê là gói kẹo trên tay hay hát trước toàn trường đó là những khoảnh khắc rực rỡ từ nhỏ. Và tôi cũng quen với sân khấu từ đó. Đến bây giờ, khoảnh khắc được đứng trên sân khấu vẫn luôn là điều quý giá. Khi hàng nghìn khán giả phía dưới gọi tên và hát theo mình, đó chính là những khoảnh khắc rực rỡ và thiêng liêng nhất đối với tôi", Tùng Dương chia sẻ.

Nam ca sĩ cho rằng điều rực rỡ không chỉ là những phút giây đứng trên sân khấu, mà còn là sống tốt, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, cống hiến thêm nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng và có thông điệp rõ ràng. Đây cũng là điều Tùng Dương mong muốn gửi gắm qua MV lần này.

NSND Thanh Lam và thành viên nhóm nhạc Oplus dành lời khen cho sản phẩm mới nhất của Tùng Dương.

Anh thừa nhận cũng như nhiều người, anh từng trải qua những giai đoạn áp lực và chông chênh.

"Tôi không có cảm xúc chán nản, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, hạnh phúc, vui vẻ. Những lúc như vậy, tôi chọn giữ cho mình những khoảng lặng bên gia đình, tạm không xuất hiện trước công chúng. Điều đó không có nghĩa là cuộc sống đang có bi kịch", anh nói.

Điều quan trọng hơn là cách bản thân đối mặt và vượt qua khó khăn. Nghệ sĩ cũng như bất kỳ ai đều có những thử thách riêng. Điều đáng quý không phải là xây dựng một hình ảnh hoàn hảo, mà là biết đứng dậy và tiếp tục vươn lên sau những khó khăn.

Dịp này, Tùng Dương hé lộ năm 2026 sẽ không chỉ phát hành một MV. Sau sản phẩm này anh tiếp tục ra mắt thêm một MV vào tháng 9. Đặc biệt, cuối năm anh dự kiến tổ chức một live show ngoài trời và hy vọng mang đến cho khán giả "một đêm diễn rực rỡ".