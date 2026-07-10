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Thái Nguyên: Xuyên đêm tìm bé 12 tuổi bị lũ cuốn trôi

Thanh Hiếu

TPO - Khoảng 14h10 ngày 9/7, tại khu vực xóm Đồng Phú, cháu H.H.K (SN 2014) đã bị nước cuốn trôi. Đến 21h cùng ngày, cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

Tối 9/7, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Phú Đình (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, xã đang huy động lực lượng và kêu gọi nhân dân tìm cháu bé mất tích do nước lũ cuốn trôi.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé mất tích

Theo đó, khoảng 14h10 ngày 9/7, tại khu vực xóm Đồng Phú (xã Phú Đình), cháu H.H.K (SN 2014, trú tại xóm Đồng Phú) đã bị nước cuốn trôi.

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Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường giao thông

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, xã đã huy động các lực lượng và nhân dân cùng tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày, cháu bé vẫn chưa được tìm thấy. Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm.

UBND xã phát thông báo, kêu gọi người dân quan sát, phát hiện dấu hiệu liên quan đến nạn nhân thì thông báo cho chính quyền địa phương.

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Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo

Liên quan đến mưa bão, từ chiều ngày 9/7 nhiều khu vực tại Thái Nguyên có mưa to đến rất to, gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của nhân dân.

Tại xã La Bằng (tỉnh Thái Nguyên), do mưa lớn, đoạn đường phụ tại khu vực cầu Điệp trên tuyến Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn xã đã bị vỡ do lũ cuốn, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, trong ngày 9/7, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Bình Thành (183 mm), Phú Đình (181 mm), Minh Tiến (170 mm)... gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại về người, tài sản.

Theo thống kê, đến 17h ngày 9/7, toàn tỉnh có 1 trường hợp bị mất tích; 9 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy dương; 105 ha lúa bị ngập cục bộ; 2 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, tràn bờ; khoảng 200 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Bên cạnh đó, một số tuyến quốc lộ và đường giao thông xảy ra sạt lở taluy âm, taluy dương, gây khó khăn cho việc đi lại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, các địa phương cần tổ chức lực lượng trực 24/24h; bố trí người canh gác, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các cầu tràn, ngầm tràn bị ngập. Người dân tuyệt đối không di chuyển vào khu vực ngập sâu, khu vực không bảo đảm an toàn.

Thanh Hiếu
#Cháu bé mất tích #Nước lũ #Thái Nguyên #Mưa.lớn kéo dài

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