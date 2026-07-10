Ngăn chặn tình trạng 'tăng nhanh, giảm chậm'

TP - Giá xăng dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 9/7, đưa giá xăng E10RON95 về sát mốc 20.000 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với thời điểm thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh vì xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ vận tải vẫn chưa ghi nhận mức giảm tương ứng.

Giá vé xe, hàng hóa vẫn đứng im

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính từ 15h ngày 9/7, giá xăng E5RON92 giảm thêm 539 đồng/lít xuống còn 19.191 đồng/lít; xăng E10RON95 giảm 412 đồng/lít xuống còn 20.003 đồng/lít. Đây là lần giảm tiếp theo sau khi giá nhiên liệu trong nước hạ nhiệt theo diễn biến của thị trường thế giới.

So với giai đoạn giá dầu tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hồi tháng 6, mặt bằng giá xăng hiện đã quay về mức thấp hơn đáng kể. Nhiều ý kiến kỳ vọng đà giảm này sẽ góp phần kéo giảm chi phí vận tải, logistics và giá thành hàng hóa.

Tuy nhiên, ghi nhận tại một số bến xe và khu vực kinh doanh trên địa bàn Hà Nội cho thấy giá nhiều dịch vụ vẫn gần như không thay đổi.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, giá vé nhiều tuyến cố định vẫn giữ nguyên so với thời điểm đầu tháng 6. Các tuyến Hà Nội - Nam Định phổ biến từ 100.000-130.000 đồng/lượt; Hà Nội - Thái Bình khoảng 120.000-150.000 đồng/lượt; Hà Nội - Thanh Hóa dao động 180.000-250.000 đồng/lượt tùy loại xe và doanh nghiệp vận tải.

Bộ Công Thương đang tăng cường bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai giá.

Đại diện một doanh nghiệp vận tải tuyến Hà Nội - Thanh Hóa cho biết, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30-35% tổng chi phí vận hành. Ngoài xăng dầu, doanh nghiệp còn phải chi trả tiền lương cho lái xe, bảo dưỡng phương tiện, phí cầu đường, bến bãi và nhiều chi phí khác. Vì vậy, việc điều chỉnh giá vé thường được xem xét theo xu hướng dài hơn, thay vì bám sát từng kỳ điều hành xăng dầu.

Tương tự, tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội, giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cũng chưa ghi nhận biến động đáng kể. Thịt lợn ba chỉ vẫn phổ biến ở mức 150.000-180.000 đồng/kg, thịt vai từ 120.000-140.000 đồng/kg; nhiều loại rau xanh, thực phẩm tươi sống duy trì mặt bằng giá tương đương những tuần trước.

Theo các tiểu thương, chi phí vận chuyển chỉ là một trong những yếu tố tạo nên giá hàng hóa, trong khi đó giá nguyên liệu đầu vào sản xuất, nhân công chưa có nhiều thay đổi.

Xử lý hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, việc quản lý giá hiện nay được thực hiện theo quy định của Luật Giá, trong đó mỗi bộ, ngành chịu trách nhiệm quản lý những nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi chức năng của mình. Bộ Công Thương quản lý điện, xăng dầu, khí và than.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, xung đột quân sự tại Trung Đông thời gian qua đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh, gây áp lực lên chi phí sản xuất, vận tải và nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Để góp phần kiểm soát lạm phát, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn thị trường xăng dầu trong nước. Đến thời điểm này, giá xăng dầu đã giảm về mức thấp hơn so với trước khi xung đột ở Trung Đông diễn ra.

“Bộ nào quản lý mặt hàng nào thì có trách nhiệm rà soát, đánh giá nguyên nhân vì sao giá đầu vào sản xuất đã giảm nhưng giá hàng hóa, dịch vụ chưa giảm tương ứng”, bà Hiền nhấn mạnh và cho biết, từ đầu năm đến nay lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 1.200 vụ việc liên quan đến giá và niêm yết giá trong lĩnh vực xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Tại nhiều cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc hình thành và điều chỉnh giá đối với những mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, bộ này đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giá xăng dầu và tác động lan tỏa tới thị trường. Cùng với việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết; kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi lợi dụng biến động chi phí đầu vào để tăng giá bất hợp lý hoặc đầu cơ, găm hàng...

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, trong bối cảnh mục tiêu kiểm soát lạm phát vẫn được Chính phủ đặt lên hàng đầu, việc theo dõi sát diễn biến giá cả trên thị trường là yêu cầu cần thiết. Đặc biệt, các nhóm hàng hóa và dịch vụ có tỷ trọng chi phí nhiên liệu lớn cần được giám sát để bảo đảm lợi ích từ việc giảm giá đầu vào sản xuất được truyền dẫn tới người tiêu dùng.