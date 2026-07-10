Áo xanh tình nguyện Mùa hè số - Bài 2: Chung tay số hóa

TPO - Ngay sau buổi lễ ra quân (ngày 31/5), các đội hình Mùa hè số đã tỏa đến khắp các Trung tâm phục vụ hành chính công, khu phố. Bằng kiến thức có được, những “chiến binh số” đã từng bước giúp các cô bác lớn tuổi nhanh chóng ứng dụng các công cụ tiện ích để giải quyết các công việc, phục vụ đời sống.

Nhờ có đội tình nguyện Mùa hè số chỉ dẫn, tôi mừng quá trời!

Các “chiến binh số” tận tình hỗ trợ các cô bác tiếp cận không gian số. Video: Ngô Tùng

Lê Tấn Phát - sinh viên Khoa Vật lý, Trường đại học Sư phạm TPHCM đã cùng các thành viên tình nguyện Mùa hè số đến khắp các khu phố thuộc phường Chợ Lớn và An Đông để hỗ trợ các đảng viên kỹ năng sử dụng công nghệ và số hóa.

Là người rành rẽ từng công cụ, chức năng của ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử nên Phát đã hướng dẫn tận tình để ông Huỳnh Hồng Vân - Phó Bí thư Chi bộ khu phố 16, phường An Đông nắm bắt và sử dụng cho công việc.

Lê Tấn Phát chia sẻ với bác Huỳnh Hồng Vân một số tính năng thiết yếu của app Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Vân thừa nhận việc triển khai công nghệ số, chuyển đổi số đối với chi bộ, đặc biệt là với cán bộ hưu trí hiện đang gặp một số khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, Đảng ủy phường đã quán triệt, triển khai ứng dụng tối đa sức mạnh của chuyển đổi số thông qua app Sổ tay đảng viên điện tử.

Là người đóng vai trò dẫn dắt Chi bộ, ông Vân luôn có ý thức nỗ lực tự học để nâng cao kỹ năng. Vì thế, ông luôn cần hướng dẫn thêm của các bạn trẻ. Ông Vân khẳng định tính ứng dụng cao của Sổ tay đảng viên điện tử, khi ứng dụng số này đã hỗ trợ tích cực cho việc sinh hoạt chi bộ. Theo ông, trước đây, hằng tháng bí thư cấp ủy trước khi họp chi bộ sẽ soạn thảo nghị quyết trên giấy rồi đưa lên group Zalo để các đảng viên xem và có ý kiến trong cuộc họp.

“Bây giờ, thông qua app, đảng viên có thể xem các tài liệu trên ứng dụng này. Các cán bộ chi bộ cũng thông báo thẳng lên app để đảng viên biết và mở ra xem hướng dẫn của Đảng ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ của kỳ này gồm những gì”, ông chia sẻ.

Tuổi trẻ Sư phạm dùng kiến thức, kỹ năng hỗ trợ các đảng viên cao tuổi.

Trong khi đó, bà Roãn Thị Thược - Chi ủy viên, Chi bộ khu phố 6, phường An Đông cho biết, khi chưa biết đến ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, bà gặp một số khó khăn nhất định. Khi được các tình nguyện viên Mùa hè số hỗ trợ, bà nhận thấy app này rất tiện lợi bởi đã giải quyết rất nhanh gọn các thủ tục như đóng đảng phí hay điểm danh hội họp, góp phần xóa bỏ các khâu trung gian, tiết kiệm thời gian của nhiều người.

“Mới đầu do không tải được app, tôi đi kiếm người này người kia làm tùm lum hết trơn. Sau nhờ có cháu trong đội tình nguyện Mùa hè số chỉ dẫn, tôi mừng quá trời. Từ giờ trở đi cứ thế mà dùng thôi”, bà Thược bày tỏ niềm phấn khởi.

Bà Roãn Thị Thược vui mừng khi tiếp cận và sử dụng những tiện ích để phục vụ cho công việc.

Sau những buổi trực tiếp hỗ trợ các đảng viên lớn tuổi, Lê Tấn Phát nói Mùa hè số với bạn thật sự rất ý nghĩa, nhất là khi đã giúp ích cho các cô chú đảng viên lớn tuổi là nòng cốt ở cơ sở.

“Từ sự nhiệt huyết của người cán bộ Đoàn, mình nhận thấy chuyên môn, kinh nghiệm của bản thân đã được phát huy và ứng dụng trong mùa hè này khi các cô chú hiểu rõ và sử dụng được Sổ tay đảng viên điện tử hay cổng thông tin dịch vụ, cổng số của TPHCM”, Phát bày tỏ và cho biết các cô chú vui mừng ghi nhận các bạn thật sự là những công dân trẻ sống có ích.

Chị Nguyễn Ngọc Phương Thùy - Phó Bí thư Đoàn phường An Đông cho hay, từ giữa tháng 6, các đội hình tình nguyện của Trường đại học Sư phạm TPHCM, Trường đại học Sài Gòn, Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường đại học Tài chính - Marketing đã chung tay hỗ trợ công tác Sổ tay đảng viên điện tử và số hóa dữ liệu tại phường. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ 3 đội hình được ráp nối từ Thành Đoàn và dự kiến trong tháng 7 sẽ có thêm đội hình của Trường đại học Y Dược TPHCM. Bên cạnh đó, đội hình Mùa hè số của phường đã chuyển động từ đầu tháng 6 để kịp thời hỗ trợ các cô chú đảng viên trong kỳ họp chi bộ định kỳ.

Giúp bà con từ những việc nhỏ

Bạn Trương Hoàng Minh - Đội phó đội hình Mùa hè số Khoa Thương mại - Du lịch, Trường đại học Tài chính - Marketing cho biết, từ ngày 3/6, đội hình đã hỗ trợ người dân làm chứng thực chữ ký, sao y văn bản, hỗ trợ cài đặt các app tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cầu Kiệu. Các bạn cũng hướng dẫn các cô chú sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trực tiếp tại một số khu phố.

Sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing tham gia hỗ trợ nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cầu Kiệu.

Minh cho rằng, giữa lúc đất nước đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, các nội dung tình nguyện thực tế tại địa bàn mà các bạn đang tham gia đã phần nào giúp người dân rút gọn cũng như tự thực hiện được một số thủ tục hành chính.

Ông Phạm Hữu Vận - Bí thư Chi bộ khu phố 1, phường Đức Nhuận cho biết, khu phố có 62 đảng viên, đa số là người cao tuổi nên trình độ tiếp nhận về công nghệ thông tin hạn chế. Theo ông Vận, các bạn thanh niên tình nguyện trực tiếp hướng dẫn và đem lại một số kết quả nhất định. “Đoàn viên thanh niên ngoài hỗ trợ phần công nghệ số, các bạn còn chung tay làm vệ sinh tại hai công viên lân cận”, ông Vận chia sẻ.

Các bạn sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing hăng hái hỗ trợ các cô bác cán bộ khu phố ở phường Đức Nhuận. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Phạm Bảo Toàn - Phó Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, các bạn sinh viên đội hình Mùa hè số đã đến địa phương hỗ trợ xoay quanh các công việc như cài đặt các ứng dụng, phần mềm trong Đảng.

Theo ông Toàn, người dân ngoài trực tiếp thao tác, sử dụng, còn cần có người khác hướng dẫn thêm, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử. “Địa phương có các Tổ công nghệ số cộng đồng nhưng các cô chú đa phần là người lớn tuổi, không thể tiếp cận nhanh công nghệ bằng người trẻ. Các bạn trẻ ngoài nhanh nhạy còn nhiệt tình, sẵn sàng chung sức trong công cuộc xây dựng chính quyền điện tử”, vị cán bộ ghi nhận.