Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai nhóm phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn vì mâu thuẫn trên TikTok

Nguyễn Tiến

TPO - Mâu thuẫn khi tranh cãi trên TikTok, hai nhóm phụ nữ hẹn gặp trước cổng một công ty ở phường Thuận Giao rồi lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, nhiều người bị công an triệu tập làm việc.

Công an phường Thuận Giao (TPHCM) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hai nhóm phụ nữ hẹn đánh nhau trước cổng một công ty trên địa bàn. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn khi tương tác trên mạng xã hội TikTok.

1783597644282-402604765315907490-6686740824109661432-f66a6bf456397168f2d0e9b8a2da9be6-5062.jpg
Công an điều tra vụ đánh nhau trước cổng công ty xuất phát từ mâu thuẫn trên TikTok.
﻿Ảnh: Công an phường Thuận Giao

Theo cơ quan công an, khoảng 12 giờ ngày 6/7, hai nhóm phụ nữ xảy ra cãi vã trên TikTok. Trong quá trình tranh cãi, các bên liên tục nhắn tin xúc phạm, thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, một nhóm đã tập trung trước cổng Công ty Hài Mỹ, tại khu phố Bình Phú, phường Thuận Giao để chờ đối phương. Khi gặp nhau, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi lao vào xô xát, đánh nhau ngay trước cổng công ty.

Vụ việc khiến tình hình an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời gây mất trật tự trong thời điểm công nhân ra vào làm việc.

Đến ngày 8/7, đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm phụ nữ đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều lượt xem, bình luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Thuận Giao đã khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đều thừa nhận hành vi tham gia đánh nhau.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, vụ việc cho thấy những hệ lụy từ việc sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát. Chỉ vì những mâu thuẫn phát sinh trên không gian mạng và sự thiếu kiềm chế, các bên đã biến tranh cãi thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động của doanh nghiệp.

Công an phường Thuận Giao khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh trên mạng xã hội, không sử dụng lời lẽ xúc phạm, kích động hoặc thách thức người khác. Khi phát sinh mâu thuẫn, cần bình tĩnh giải quyết bằng đối thoại hoặc thông qua cơ quan chức năng, tuyệt đối không tụ tập, hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực.

Nguyễn Tiến
#TikTok #xô xát #phụ nữ #trật tự #công an #mạng xã hội #bạo lực

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe