Thi thể nam giới trôi dạt trên sông Sài Gòn, công an vào cuộc

TPO - Công an TPHCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới chưa rõ danh tính trôi trên sông Sài Gòn, đồng thời thông báo tìm thân nhân.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc phường Bình Quới. Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong.

Phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn, công an tìm thân nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 8/7, Công an phường Bình Quới tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ sông Sài Gòn.

Qua kiểm tra, nạn nhân là nam giới, chưa rõ danh tính, khoảng từ 20 đến 35 tuổi, cao khoảng 1,7 m. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, đồng thời thông báo tìm thân nhân của nạn nhân.

Người dân có thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc thân nhân của người này được đề nghị liên hệ Trung úy Trần Anh Tuấn qua số điện thoại 0567.162.322 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.