Còn cứu được phim Hàn?

TPO - Trong khi nhiều nhà làm phim nổi tiếng quốc tế dành lời tán thưởng cho điện ảnh Hàn Quốc, những người trong cuộc lại lo ngại ngành công nghiệp này có thể đi vào vết xe đổ của Hong Kong (Trung Quốc) do tình trạng suy thoái mang tính cơ cấu kéo dài.

Nghịch lý của điện ảnh Hàn Quốc

Theo The Korea Times, ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đang rơi vào nghịch lý kỳ lạ: tầm ảnh hưởng trên toàn cầu ngày càng mở rộng, nhưng nền tảng trong nước lại nhanh chóng suy yếu.

Ngày 2/7, tại cuộc họp báo trực tuyến với phóng viên Hàn Quốc để giới thiệu Marty Supreme - bộ phim vừa phát hành tại xứ kim chi một ngày trước đó, đạo diễn Mỹ Josh Safdie cho biết: "Tôi từ lâu đã ngưỡng mộ điện ảnh Hàn Quốc và sự nhiệt tình của khán giả Hàn Quốc. Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia thực sự coi trọng điện ảnh".

Phạm Băng Băng đánh giá cao điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng cũng đưa ra những lời khen tương tự tại buổi họp báo trong khuôn khổ Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN) ngày 3/7.

"Hàn Quốc có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển mạnh với những đạo diễn và diễn viên xuất sắc, đạt đẳng cấp thế giới. Mỗi lần đến đây, tôi đều cảm thấy ngưỡng mộ ngành điện ảnh Hàn Quốc vì họ dũng cảm khai thác các vấn đề xã hội thực tế, cũng như những mối quan hệ phức tạp giữa con người", mỹ nhân Hoa ngữ nói.

Tuy nhiên, đằng sau sự tung hô của quốc tế là thị trường đang "chảy máu", thể hiện qua những chỉ số đáng báo động của ngành.

Thị trường điện ảnh nội địa đã chứng kiến ​​sự suy giảm nghiêm trọng trong vài năm qua, càng trầm trọng hơn sau khi giá vé tăng 25%, lên mức 15.000 won (khoảng 261.000 đồng) cho một vé tiêu chuẩn. Mức tăng này vượt xa lạm phát, khiến khán giả không còn mặn mà ra rạp. Hậu quả, loạt "ông lớn" như CGV, Lotte Cinema và Megabox phải đóng cửa hàng chục cụm rạp trên khắp cả nước.

Tình trạng thua lỗ lên đến đỉnh điểm vào tháng 6, khi Megabox - chuỗi rạp lớn thứ ba Hàn Quốc - phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản (cho phép doanh nghiệp trì hoãn việc trả nợ trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện tái cơ cấu, phục hồi hoạt động kinh doanh), gây ra những xáo trộn nghiêm trọng trong ngành.

Megabox đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ảnh: Yonhap.

Theo Hệ thống Thông tin Phòng vé Hàn Quốc (Korean Box Office Information System - KOBIS ), phim điện ảnh Hàn Quốc thu về hơn 370 tỷ won (6.447 tỷ đồng) doanh thu, với 37 triệu lượt xem trong nửa đầu năm 2026.

Mặc dù số liệu trên tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2025, giới chuyên môn đánh giá hiện tượng này là "bất thường". Nó có được không phải từ sự tăng trưởng chung của cả ngành công nghiệp, mà chỉ nhờ cơn sốt bất ngờ của King's Warden (Dưới bóng điện hạ).

Bom tấn lịch sử thu hút 16,9 triệu lượt khán giả, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Trong khi đó, toàn bộ thị trường vẫn chìm trong khó khăn: các dự án kinh phí tầm trung gần như biến mất và nguồn vốn đầu tư ngày càng cạn kiệt.

Cuộc khủng hoảng nội tại khiến một tên tuổi kỳ cựu, từng chứng kiến sự sụp đổ của "đế chế" điện ảnh khác, phải lên tiếng cảnh báo.

Trần Khánh Gia, biên kịch của bộ phim kinh điển Anh hùng bản sắc (1986), đánh giá điện ảnh Hàn Quốc hiện nay có sự tương đồng đáng kinh ngạc với điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) ở thời kỳ hoàng kim.

"Vào thập niên 1980, Hong Kong từng sản xuất khoảng 200 bộ phim mỗi năm, nhưng hiện nay con số đó đã giảm xuống chỉ còn khoảng 20. Mô hình sản xuất truyền thống dựa vào ngân sách khổng lồ và dàn diễn viên nổi tiếng ngày càng khó duy trì, đẩy cả ngành vào vòng luẩn quẩn của sự sụt giảm đầu tư", ông nói với phóng viên Hàn Quốc ở Seoul vào ngày 28/6.

King's Warden là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc nổi bật nhất nửa đầu năm 2026, đóng góp gần một nửa doanh thu của cả ngành trong 6 tháng qua.

Phao cứu sinh cuối cùng?

Trong bối cảnh đó, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào đạo diễn Na Hong Jin và bộ phim khoa học viễn tưởng sắp ra mắt của ông - Hope, dự kiến công chiếu vào ngày 15/7.

Hope đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của ông Na sau 10 năm kể từ The Wailing - bom tấn kinh dị hàng đầu Hàn Quốc, từng đại phá phòng vé với 6,87 triệu lượt xem, thu về 55,8 tỷ won, được Rotten Tomatoes chấm điểm "tươi" 99%.

Theo truyền thông xứ củ sâm, đây là dự án có kinh phí lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, với ngân sách vượt 50 tỷ won (33 triệu USD ~ 873 tỷ đồng).

Nhiều người xem đây là "phao cứu sinh cuối cùng" của phòng vé nội địa, phép thử quan trọng để xác định liệu thị trường điện ảnh Hàn Quốc còn đủ sức nâng đỡ những bom tấn quy mô lớn hay không.

Trước sự kỳ vọng lớn, đạo diễn sinh năm 1974 chia sẻ vào ngày 7/7: "Tôi thực sự cảm nhận được áp lực nặng nề khi công chúng cho rằng Hope phải thành công để cứu ngành điện ảnh Hàn Quốc. Tôi tự hỏi vì sao mọi người lại đặt trách nhiệm đó lên vai mình, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức và dốc toàn lực cho từng chi tiết của bộ phim".

Đạo diễn Na Hong Jin mang trên vai gánh nặng vực dậy cả nền điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Hope lấy bối cảnh một thị trấn cảng hẻo lánh ở Hàn Quốc bị xáo trộn sau khi một sinh vật bí ẩn từ vũ trụ xuất hiện. Trong lúc cư dân tìm cách sinh tồn, họ phải đối mặt với những bí mật kinh hoàng và cuộc chiến chống lại mối đe dọa ngoài Trái Đất.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Hwang Jung Min, Jo In Sung, Jung Ho Yeon, cùng các ngôi sao quốc tế như Michael Fassbender, Alicia Vikander và Taylor Russell.

Phim ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim Cannes 2026 và tranh giải Cành cọ vàng. Tuy không phải cái tên chiến thắng cuối cùng, phim gây sốt vì quá điên rồ, kết hợp giữa yếu tố giật gân, hài hước, hành động và khoa học viễn tưởng.

Theo Cineplay, 7 ngày trước khi công chiếu, Hope ghi nhận tỷ lệ đặt vé đặt trước vượt mốc 50%, đứng đầu bảng xếp hạng. Đáng nói, phim tạo khoảng cách hơn gấp đôi so với Moana - tác phẩm xếp hạng 2.

Hope có thể đáp ứng kỳ vọng và vực dậy thị trường nội địa hay không vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Tuy nhiên, theo The Korea Times, một bom tấn đơn lẻ không thể giải quyết lâu dài những vấn đề ăn sâu của cả ngành. Nếu không có những thay đổi thực sự trong toàn bộ hệ thống, nỗi lo ngại ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc cuối cùng "giẫm phải vết xe đổ" của điện ảnh Hồng Kông vẫn luôn hiện hữu.