Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh

TPO - Tại xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh và lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích Bãi Dừa.

Tối 9/7, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) tổ chức lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích Bãi Dừa.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Về phía Hà Tĩnh có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng thân nhân các liệt sĩ và đông đảo Nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn đại biểu dâng hương tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hương tại Di tích lịch sử Bãi Dừa.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm Nguyễn Văn Tuấn ôn lại truyền thống chiến đấu của Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh: Được thành lập năm 1962, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Hà Tĩnh, lập nhiều chiến công trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 12/7/1968, tại trận địa pháo Bãi Dừa, đơn vị bị nhiều tốp máy bay Mỹ tập trung đánh phá ác liệt. 16 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ trận địa. Trước đó và sau đó, trong các năm 1967-1968, thêm 4 cán bộ, chiến sĩ của Đại đội cũng hy sinh tại khu vực này. Tổng cộng, 20 liệt sĩ đã ngã xuống tại trận địa pháo Bãi Dừa.

Đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình.

Theo lãnh đạo xã Cổ Đạm, gần một năm qua, địa phương cùng các tổ chức, cá nhân, con em xa quê và Nhân dân đã chung tay xây dựng, tôn tạo Khu di tích lịch sử Bãi Dừa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, đồng thời quy hoạch mở rộng khu di tích với quy mô khoảng 10ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích Bãi Dừa cho lãnh đạo xã Cổ Đạm.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích Bãi Dừa cho lãnh đạo xã Cổ Đạm.