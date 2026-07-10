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Pháp luật

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Công an công bố 27 sản phẩm tổ yến giả trên thị trường để người dân tránh xa

Cảnh Kỳ

TPO - Liên quan vụ án sản xuất, buôn bán nước yến và tổ yến giả số lượng lớn tại Vĩnh Long, công an tỉnh này vừa công bố 27 sản phẩm giả do công ty này sản xuất đang lưu hành trên thị trường cần thu hồi và khuyến cáo người dân không sử dụng.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (trụ sở tại TPHCM) có nhà máy tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa (tỉnh Vĩnh Long) đã sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả. Công ty này do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm Tổng Giám đốc.

Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cá nhân, cơ sở, tổ chức đang kinh doanh hoặc sử dụng các sản phẩm nước yến của công ty trên liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn, giải quyết.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không sử dụng 27 sản phẩm nước yến nằm trong danh sách của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare.

Danh mục 27 sản phẩm yến giả cần thu hồi: danh-muc-yen-gia.pdf

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Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất. Ảnh: CAVL

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (SN 1975) và Trần Minh Duy (SN 1990, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Quá trình điều tra xác định, Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare, Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm nước yến, tổ yến giả tại Cụm công nghiệp Phong Nẫm, bị công an phát hiện trước đó.

Thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công an đã tạm giữ hơn 80.700 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); 279.511 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm chưa dán nhãn...

Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng từ 10.000-15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm.

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Sản phẩm phát hiện tại hiện trường. Ảnh: CAVL

Qua làm việc, người lao động khai nhận đã nấu, chế biến sản phẩm (nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm) nhưng không có thành phần yến tự nhiên, mà sản xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.

Kết quả giám định đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy tất cả các mẫu đều không phát hiện thành phần Acid Sialic. 4 mẫu không phát hiện Acid Amin, 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định. 4/27 mẫu không phát hiện thành phần Protein.

Cảnh Kỳ
#tổ yến giả #thu hồi sản phẩm #hàng giả #Vĩnh Long #Công an #sản xuất hàng giả

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