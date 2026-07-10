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Giả danh Trung tướng Tổng cục 2 lừa đảo nhiều người

Nguyễn Minh

TPO - Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" về hành vi giả danh Trung tướng Tổng cục 2 và kêu gọi các bị hại đến trình báo.

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) đang điều tra, xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đối tượng Nguyễn Hữu Xuân (sinh năm 1980, thường trú thôn Quần Trúc, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nay là xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa).

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Đối tượng Nguyễn Hữu Xuân (hình ảnh do Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Tổng cục 2 cung cấp).

Theo đó, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Tổng cục 2 đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Xuân về hành vi giả danh cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Hữu Xuân đã sử dụng các tên Nguyễn Quân, Trần Quân, tự xưng là Trung tướng thuộc Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng), đưa ra các thông tin gian dối, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại do Nguyễn Hữu Xuân lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng), địa chỉ số 256, đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, trình báo và gặp điều tra viên Nguyễn Đăng Anh (số điện thoại: 0392359223) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Minh
#Giả danh Trung tướng Tổng cục 2 #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng #Cơ quan điều tra

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