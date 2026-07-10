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Thế giới

Iran cử hành lễ an táng cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei

Minh Hạnh

TPO - Iran đã cử hành lễ an táng cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại một đền thờ ở Mashhad vào sáng sớm 10/7, kết thúc tang lễ kéo dài một tuần.

Theo CNN, tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã kết thúc bằng đám rước và buổi cầu nguyện được truyền hình trực tiếp tại đền Imam Reza ở thành phố Mashhad - nơi ông Khamenei chào đời.

Con trai cả của ông Khamenei - Mostafa Khamenei - chủ trì buổi cầu nguyện. Điều này không nằm trong kế hoạch ban đầu được truyền thông Iran đưa tin.

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Linh cữu cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và các thành viên trong gia đình được đưa đến đền Imam Reza. (Ảnh: Reuters)

Kết thúc nghi thức cầu nguyện, buổi phát trực tiếp trên truyền hình đã bị gián đoạn, cho thấy lễ an táng riêng đã diễn ra. Buổi lễ có sự tham dự của các thành viên gia đình ông Ali Khamenei. Nhưng người kế nhiệm và con trai ông - Mojtaba Khamenei - được cho là không có mặt.

Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng một số thành viên khác trong gia đình đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Chiến dịch, kéo dài nhiều tuần trước khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh, đã gây thương vong và tàn phá trên khắp Iran.

Lý do vì sao ông Mojtaba tránh tất cả các sự kiện - ngay cả lễ an táng riêng tư của cha mình - vẫn chưa rõ ràng, nhưng các chuyên gia cho rằng vấn đề an ninh là lý do hợp lý nhất.

“Bất kỳ sự xuất hiện công khai nào của ông Mojtaba đều có thể biến ông ấy trở thành mục tiêu ám sát”, Mohsen Milani, giáo sư và tác giả cuốn sách “Sự trỗi dậy của Iran và sự cạnh tranh với Mỹ ở Trung Đông”, nói với CNN.

Tuy nhiên, bất chấp các mối đe dọa an ninh, việc bỏ qua một sự kiện quan trọng như vậy chỉ làm dấy lên những đồn đoán mới về tình trạng sức khỏe của ông Mojtaba.

Ngay cả trong nội bộ những người ủng hộ chính quyền Iran, sự vắng mặt của ông Mojtaba đã tạo ra khoảng trống cho sự bất ổn và các quan chức đại diện cho ông trong các cuộc đàm phán với Washington đang bị phe bảo thủ chỉ trích nặng nề.

Trong lễ tang, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Tổng thống Masoud Pezeshkian được cho là đã phải hứng chịu những lời chỉ trích từ phe phản đối thỏa thuận ngừng bắn với Washington.

Minh Hạnh
CNN
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