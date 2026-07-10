Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dập tắt đám cháy lớn trong đêm tại cảng cá Tam Quan

Trương Định

TPO - Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy xảy ra tại cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) đã cơ bản được khống chế, dập tắt.

Liên quan vụ cháy tàu cá tại cảng cá Tam Quan, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng 20h30 đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 22h40.

Hiện chính quyền địa phương đang kiểm kê số lượng tàu bị thiệt hại. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, trong tối 9/7, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại cảng cá Tam Quan. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa đã làm cháy khoảng 7-8 tàu cá đang neo đậu tại đây.

z8025635661196-629659596ae4e240925912b68132afc7-9108.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tham gia dập lửa. Tuy nhiên, thời điểm cháy có gió lớn nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Các tàu bị cháy chủ yếu là tàu lưới rút, lưới vây và tàu câu cá ngừ đại dương nên có giá trị lớn.

Ngoài công tác chữa cháy, để ngăn đám cháy lan sang các phương tiện khác, nhiều tàu cá neo đậu liền kề được khẩn trương di dời đến khu vực an toàn.

Cháy tàu cá trong đêm ở cảng cá Tam Quan.

Mới đây, một vụ cháy tàu cá khác cũng xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai).

Qua thống kê, có 16 tàu cá bị cháy (12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần). Đa phần các tàu đã qua thời gian sử dụng từ 20 đến 31 năm. Trong số 16 tàu cá chỉ có 1 tàu mua bảo hiểm thân tàu, còn lại 15 tàu đều không mua; có 5/16 tàu đăng ký giải bản, đã nộp hồ sơ.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng họp bàn và thống nhất phương án hỗ trợ cho ngư dân. Đồng thời, giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trương Định
#cháy tàu cá #cảng cá Tam Quan #Gia Lai #đám cháy lớn #thiệt hại tàu cá #hỗ trợ ngư dân #điều tra ngư dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe