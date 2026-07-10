Dập tắt đám cháy lớn trong đêm tại cảng cá Tam Quan

TPO - Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy xảy ra tại cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) đã cơ bản được khống chế, dập tắt.

Liên quan vụ cháy tàu cá tại cảng cá Tam Quan, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng 20h30 đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 22h40.

Hiện chính quyền địa phương đang kiểm kê số lượng tàu bị thiệt hại. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, trong tối 9/7, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại cảng cá Tam Quan. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa đã làm cháy khoảng 7-8 tàu cá đang neo đậu tại đây.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tham gia dập lửa. Tuy nhiên, thời điểm cháy có gió lớn nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Các tàu bị cháy chủ yếu là tàu lưới rút, lưới vây và tàu câu cá ngừ đại dương nên có giá trị lớn.

Ngoài công tác chữa cháy, để ngăn đám cháy lan sang các phương tiện khác, nhiều tàu cá neo đậu liền kề được khẩn trương di dời đến khu vực an toàn.

Cháy tàu cá trong đêm ở cảng cá Tam Quan.

Mới đây, một vụ cháy tàu cá khác cũng xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai).

Qua thống kê, có 16 tàu cá bị cháy (12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần). Đa phần các tàu đã qua thời gian sử dụng từ 20 đến 31 năm. Trong số 16 tàu cá chỉ có 1 tàu mua bảo hiểm thân tàu, còn lại 15 tàu đều không mua; có 5/16 tàu đăng ký giải bản, đã nộp hồ sơ.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng họp bàn và thống nhất phương án hỗ trợ cho ngư dân. Đồng thời, giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.