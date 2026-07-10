Vụ lật tàu ở Vân Đồn: Tìm thấy 1 thi thể

TPO - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật tàu trên vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh).

Video hiện trường cứu hộ vụ chìm tàu trên biển Vân Đồn.

Sáng 10//7, thông tin từ UBND đặc khu Vân Đồn, từ 20h đêm 9/7, lực lượng chức năng đã tạm dừng việc tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu HP-4914 trên vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Mọi công tác cứu hộ cứu nạn được tiếp tục từ 6h30 ngày 10/7.

Trước đó, sau nhiều giờ huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy ông Trương Văn Phượng (SN 1973, trú tại phường Đại Năng, Hải Phòng). Nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn để thực hiện các thủ tục bàn giao cho gia đình theo quy định.

Người còn mất tích là ông Trương Văn Hạnh (SN 1978, anh ruột ông Phượng). Công tác tìm kiếm được duy trì đến khoảng 20h cùng ngày nhưng phải tạm dừng do điều kiện thời tiết trên biển không bảo đảm an toàn.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại từ 6h30 ngày 10/7.

UBND đặc khu Vân Đồn cũng phát thông báo huy động các phương tiện hoạt động trên biển, ngư dân, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản tại khu vực Bản Sen và vùng lân cận phối hợp quan sát, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 14h ngày 9/7, tàu HP-4914 do ông Vũ Thành Long (SN 1973, trú tại phường Đại Năng, Hải Phòng) làm thuyền trưởng gặp sự cố và bị lật khi hoạt động trên vùng biển Bản Sen. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 5 người.

Ba người gồm thuyền trưởng Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở (SN 1981) và ông Nguyễn Văn Cương được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu.

Nguyên nhân vụ lật tàu đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.