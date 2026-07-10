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Trăn khủng bò vào vườn nhà dân ở Phú Thọ

Viết Hà

TPO - Một cá thể trăn đất nặng khoảng 30kg bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà một hộ dân ở xã Nhân Nghĩa (tỉnh Phú Thọ). Sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đưa cá thể trăn về chăm sóc, hoàn tất thủ tục để thả về môi trường tự nhiên.

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Lực lượng chức năng kiểm tra, tiếp nhận trăn đất từ người dân.

Ngày 10/7, UBND xã Nhân Nghĩa cho biết, chiều 9/7, địa phương, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn và Công an xã tiếp nhận tin báo của ông Bùi Xuân Trường (trú tại xóm Mới Nang, xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) về việc phát hiện một cá thể trăn đất đi lạc vào khuôn viên vườn nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo phòng chức năng, Công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn tổ chức xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, không có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận là chủ sở hữu của cá thể trăn.

Vì vậy, UBND xã đã tiếp nhận cá thể trăn để chăm sóc và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

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Trăn đất nặng 30kg được người dân phát hiện trong vườn nhà.

Theo UBND xã Nhân Nghĩa, căn cứ danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm quy, cá thể trăn được xác định là trăn đất, nặng khoảng 30kg và có sức khỏe tốt. Cá thể trăn có tên khoa học Python bivittatus, thuộc Nhóm IIB, động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện UBND xã Nhân Nghĩa cùng các cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục theo quy định để thả cá thể trăn về rừng.

Viết Hà
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