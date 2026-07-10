Thái Nguyên: Hồ Núi Cốc mở 3 cửa xả tràn

TPO - Từ 11h30 ngày 10/7, Công ty Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ mở 3 cửa xả tràn hồ Núi Cốc để điều tiết nước với lưu lượng xả dự kiến từ 50 - 150m3/s.

Sáng 10/7, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên phát thông báo về việc vận hành điều tiết xả nước qua tràn hồ Núi Cốc.

Công ty cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao, từ tối 8/7 đến sáng 10/7, khu vực lưu vực hồ Núi Cốc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vào lúc 7h ngày 10/7, mực nước hồ đã đạt cao trình +45,49m và đang tiếp tục biến động.

Thực hiện quy trình vận hành điều tiết, công ty sẽ xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 11h30 ngày 10/7.

Hồ Núi Cốc sẽ mở 3 cửa xả tràn từ 11h30 ngày 7/10.

Theo đó, hồ Núi Cốc có dung tích ứng với mực nước dâng bình thường là 176,6 triệu m3; mực nước hiện tại +45,49m, dung tích 159,41 triệu m3. Công trình vận hành 3 cửa tràn xả lũ số 1, độ mở dự kiến từ 34cm - 107cm/cửa, lưu lượng xả dự kiến từ 50 - 150m3/s.

Trong quá trình vận hành xả nước, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân khu vực hạ du, dọc hai bên bờ sông Công thuộc các xã, phường: Đại Phúc, Tân Cương, Bá Xuyên, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận, Thành Công.

Một khu vực tại hồ Núi Cốc.

Công ty đề nghị các tổ chức, cá nhân và nhân dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh để đảm bảo an toàn khi mực nước sông Công dâng cao.

Công ty cũng đề nghị UBND các xã, phường phân công, bố trí lực lượng ứng trực, canh gác 24/24h tại các khu vực ngầm, tràn và các vị trí nguy hiểm để hướng dẫn, cảnh báo người dân; lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn.

Còn theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, những ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to gây thiệt hại về người và tài sản. Đến 17h ngày 9/7, toàn tỉnh có 1 trường hợp bị mất tích; 9 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy dương. Một số tuyến quốc lộ và đường giao thông xảy ra sạt lở taluy âm, taluy dương, gây khó khăn cho việc đi lại. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn gửi các địa phương về việc triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ và ngập lụt. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng trực 24/24h; bố trí người canh gác, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các cầu tràn, ngầm tràn bị ngập. Người dân tuyệt đối không di chuyển vào khu vực ngập sâu, khu vực không bảo đảm an toàn...