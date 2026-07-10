Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở Lai Châu

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lai Châu đã công bố quyết định số 216-QĐNS/TW, ngày 7/7/2026, của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Bùi Quyết Toán - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu chúc mừng Đại tá Bùi Quyết Toán.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quyết Toán tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu cũng đề nghị Đại tá Bùi Quyết Toán cần chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Bùi Quyết Toán - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quyết Toán trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của Bí thư Tỉnh uỷ, Đại tá Bùi Quyết Toán xin hứa sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững. Đồng thời, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.