Những giọt máu hồng nối dài sự sống

Sáng ngày 09/7/2026, tại trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn - Đoàn Thanh niên Khối cơ quan Tổng công ty đã phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với thông điệp đầy ý nghĩa: "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đồng thời hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành hàng không.

Đại diện ban tổ chức tặng hoa và thư cảm ơn đến các đơn vị tham gia đồng hành.

Theo Ban Tổ chức, ngày hội đặt mục tiêu huy động ít nhất 300 tình nguyện viên tham gia hiến máu. Đối tượng vận động là toàn thể cán bộ, người lao động của Tổng công ty cùng các đơn vị trong khu vực Tân Sơn Nhất như Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, SASCO, SAGS, SATSCO, Học viện Hàng không Việt Nam và nhiều đơn vị đối tác khác.

Ông Hoàng Quốc Khánh- Phó bí thư Đoàn thanh niên khối cơ quan Tổng công ty đang hướng dẫn điều hành chương trình.

Là thường trực ban tổ chức chương trình hiến máu lần này, ông Hoàng Quốc Khánh- Phó bí thư Đoàn thanh niên Khối cơ quan Tổng công ty chia sẻ: “Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội quy mô lớn của tuổi trẻ ACV trong năm 2026, thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia vì cộng đồng, đồng thời lan tỏa thêm tinh thần hiến máu tình nguyện trong giới trẻ ACV”.

Không chỉ hướng đến việc bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị, chương trình còn góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ACV nhân văn, trách nhiệm, luôn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng sẽ mang đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang cần truyền máu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ điều trị luôn ở mức cao.

Trong nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã trở thành hoạt động thường niên, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và người lao động hưởng ứng. Những đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên ACV tham gia chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội.

Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần sẻ chia, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp giàu tính nhân văn, đồng thời chung tay cùng ngành y tế bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác điều trị, mang lại thêm nhiều cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần được tiếp sức mỗi ngày.

Kết thúc ngày hội hiến máu, ban tổ chức đã thu về được 315 đơn vị máu.