Chuyện lạ ở trận Ai Cập gặp Argentina

TPO - Thất bại kịch tính 2-3 trước Argentina tại vòng 16 đội World Cup 2026 khiến Hossam Hassan - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ai Cập - thể hiện sự bất mãn dữ dội. Trận đấu sau đó gây chú ý khi bên dưới khán đài xuất hiện người em song sinh của Hossam với vai trò giám đốc quốc gia tuyển Ai Cập.

Anh em sinh đôi dẫn dắt tuyển Ai Cập là ai?

Sau thất bại 2-3 của Ai Cập trước Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2026, HLV trưởng Hossam Hassan trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp đưa ra những phát biểu chỉ trích công tác trọng tài và đặt nghi vấn về tính minh bạch của giải đấu.

Bên cạnh ông trên băng ghế huấn luyện là người em song sinh Ibrahim Hassan, hiện giữ cương vị giám đốc đội tuyển quốc gia. Sự xuất hiện của hai anh em ở vị trí lãnh đạo cao nhất của "Những vị vua Pharaoh" khiến nhiều khán giả quốc tế quan tâm. Cặp song sinh đồng hành cùng nhau trong hơn bốn thập kỷ, từ sân cỏ đến băng ghế huấn luyện.

Sinh ngày 10/8/1966 tại quận Helwan (Cairo, Ai Cập), Hossam và Ibrahim Hassan lớn lên trong gia đình lao động. Cả hai bộc lộ niềm đam mê với bóng đá và thường xuyên chơi trên những sân bóng tự phát trong khu phố. Năm 13 tuổi, hai anh em cùng gia nhập học viện đào tạo trẻ của Al Ahly - CLB giàu thành tích nhất Ai Cập và là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất châu Phi.

HLV trưởng và Giám đốc đội tuyển quốc gia Ai Cập là anh em sinh đôi.

Tại Al Ahly, Hossam thi đấu ở vị trí tiền đạo, nổi bật với khả năng ghi bàn và lối chơi giàu sức mạnh. Ibrahim đảm nhiệm vai trò hậu vệ, được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự và tinh thần thi đấu quyết liệt.

Suốt gần hai thập kỷ khoác áo Al Ahly, họ cùng giành nhiều chức vô địch quốc gia, Cúp quốc gia Ai Cập và các danh hiệu cấp châu lục. Hossam trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB, còn Ibrahim là trụ cột nơi hàng phòng ngự.

Trên đội tuyển quốc gia, hai anh em tiếp tục sát cánh ở nhiều giải đấu lớn. Họ cùng góp mặt trong đội hình Ai Cập tham dự World Cup 1990 tại Italy - lần đầu đội tuyển góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 56 năm. Dù Ai Cập dừng bước từ vòng bảng, giải đấu vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai.

Sau World Cup 1990, Hossam và Ibrahim cùng tham dự nhiều kỳ Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), góp phần đưa Ai Cập trở thành một trong những đội tuyển hàng đầu lục địa. Hossam (HLV trưởng tuyển Ai Cập hiện tại) từng ghi 68 bàn sau 176 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trong khi Ibrahim có hơn 130 lần ra sân cho Ai Cập.

Không chỉ thi đấu trong nước, hai anh em còn cùng xuất ngoại sang Hy Lạp, Thụy Sĩ và UAE trong màu áo các CLB PAOK, Neuchâtel Xamax và Al Ain trước khi trở về Ai Cập tiếp tục sự nghiệp.

Sau khi giải nghệ, Hossam và Ibrahim tiếp tục đồng hành trên băng ghế huấn luyện. Họ từng dẫn dắt nhiều CLB tại Ai Cập như Al Masry, Zamalek, Ismaily và Al Ittihad Alexandria. Trong hầu hết các đội bóng, Hossam đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng, còn Ibrahim phụ trách công tác quản lý đội bóng.

Đầu năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập bổ nhiệm Hossam Hassan làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, trong khi Ibrahim Hassan giữ chức giám đốc đội tuyển. Tại World Cup 2026, sau hơn bốn thập kỷ đồng hành với bóng đá Ai Cập trên cương vị cầu thủ rồi huấn luyện viên, hai anh em tiếp tục sát cánh trong hành trình đưa đội tuyển quốc gia trở lại đấu trường thế giới.

Huấn luyện viên Ai Cập tố FIFA thiên vị

Trở lại câu chuyện Ai Cập phẫn nộ dữ dội sau trận đối đầu giữa Ai Cập và Argentina trên sân vận động Atlanta tại vòng 16 đội World Cup 2026. Khán giả quốc tế bùng nổ tranh luận sau khi các thành viên tuyển Ai Cập đồng loạt tố trọng tài thiên vị Argentina, FIFA làm mọi cách giữ lại Messi, trận đấu thiếu công bằng.

Trong cuộc phỏng vấn ngay sau trận đấu, Hossam Hassan - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ai Cập - thể hiện sự bất mãn trước công tác điều hành trận đấu. Ông chỉ trích hệ thống giải đấu thiếu minh bạch, đặt nghi vấn về tính trung thực của kết quả.

"Có nhiều điều cần được làm rõ cả trong và ngoài sân cỏ. Có quá nhiều điều thiếu minh bạch. Phải chăng họ bất chấp giữ nhà vô địch thế giới ở lại? Phải chăng họ muốn Messi tiếp tục tranh tài? Trong bóng đá, đôi khi có những yếu tố bên ngoài vượt trên khía cạnh chuyên môn. Nhà vô địch thế giới đang nhận được sự ủng hộ ở mọi cấp độ", ông Hassan bức xúc.

Ai Cập phẫn nộ sau trận thua trước Argentina, chấm dứt giấc mơ World Cup.

Ông Hassan nói "thất vọng sâu sắc", cho rằng World Cup thiếu tinh thần thượng võ. "Chúng tôi bị từ chối một quả phạt đền, VAR cũng không thèm kiểm tra. Bàn thắng thứ hai của chúng tôi bị hủy bỏ một cách khó hiểu. Khán giả đều chứng kiến pha kéo áo của Alexis Mac Allister nhưng trên sân không có sự can thiệp nào. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng tại sao thể thao cũng thế? Tôi sẽ không bao giờ xem World Cup nữa", ông chia sẻ thêm trước truyền thông quốc tế.

Trong lúc phản đối bàn thắng quyết định của Argentina, Hassan cũng nhận thẻ vàng vì khoanh tay trước ngực - hành động bị FIFA cho là phân biệt chủng tộc trên sân.

Mostafa Ziko - tiền đạo tuyển Ai Cập ghi bàn thắng nhưng không được công nhận - cũng thể hiện sự giận dữ trên kênh Tsn của Canada: "Trọng tài quá bất công. Sự bất công xuất hiện ngay từ đầu trận đấu. Ông ấy khiến mọi nỗ lực của chúng tôi đổ sông đổ bể. Chúng tôi dẫn trước 2-0 và rồi không thể làm được gì nữa, tất cả đều do sự sắp đặt. Tôi xin lỗi người dân Ai Cập, chúng tôi rất muốn làm các bạn hạnh phúc nhưng mọi thứ đã nằm trong kịch bản. Chiếc cúp vô địch này dường như đã được hướng về phía Argentina".

FIFA rơi vào tranh cãi

Trận đấu giữa Ai Cập và Argentina giành vé vào tứ kết đang được xem là cuộc đối đầu kịch tính theo cách khó ngờ nhất. Đội bóng "chiếu dưới" tưởng như nắm chắc phần thắng khi dẫn trước 2-0, sau cùng bị nhà đương kim vô địch đánh bại bằng ba bàn thắng liên tiếp.

Hệ lụy của vụ ồn ào kéo theo làn sóng phẫn nộ dữ dội từ người hâm mộ bóng đá châu Phi và các nhà bình luận độc lập. Nhiều ý kiến cho rằng các quyết định của trọng tài Francois Letexier (chưa bàn đến tính đúng sai) đã trực tiếp tước đoạt cơ hội lịch sử của Ai Cập.

Trước hàng loạt cáo buộc từ ban huấn luyện và cầu thủ Ai Cập về việc "dàn xếp giải đấu", "tạo áp lực để ưu ái Argentina", FIFA vẫn giữ im lặng. Theo The Independent, Liên đoàn bóng đá thế giới chưa có dấu hiệu lên tiếng về tình huống liên quan đến VAR trong trận đấu giữa Ai Cập và Argentina.

Liên đoàn bóng đá thế giới im lặng trước hàng loạt cáo buộc thiên vị từ tuyển Ai Cập.

Thất bại này được xem là cái kết cay đắng của Ai Cập. Đội tuyển đang giữ phong độ kể từ trận thắng đầu tiên trước New Zealand tại Vancouver ngày 22/6. Đại diện Bắc Phi đang chuyển làn sóng phẫn nộ sang hành động pháp lý.Liên đoàn bóng đá Ai Cập gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu làm rõ công tác điều hành của tổ trọng tài.

Sự bức xúc của tuyển Ai Cập đối với FIFA đang bị thổi bùng, sau khi một nhóm nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu (EP) gửi thư kêu gọi điều tra vai trò của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Sự việc bắt nguồn từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận gọi ba cuộc điện thoại cho ông Infantino để can thiệp về chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun. Sau các cuộc gọi, FIFA ra quyết định chưa từng có tiền lệ, hủy án treo giò cho Balogun thông qua cơ chế pháp lý "vô tiền khoáng hậu" tại World Cup, giúp cầu thủ này vẫn được ra sân trong trận gặp Bỉ tại vòng 1/8.

Hành động can thiệp này bị các nghị sĩ châu Âu chỉ trích gay gắt là "khuất phục trước áp lực chính trị và bóp méo công lý. Hệ quả từ vụ việc của đội tuyển Mỹ vô tình "châm dầu vào lửa", khiến Ai Cập tin rằng "FIFA đang thiên vị Argentina".