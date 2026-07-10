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'Em gái quốc dân' chia tay Lee Jong Suk

Trạch Dương

TPO - "Em gái quốc dân" IU và Lee Jong Suk xác nhận đã chia tay, nguyên nhân xuất phát từ lịch trình làm việc dày đặc khiến cả hai ít có thời gian gặp nhau. Hai nghệ sĩ cho biết tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Ngày 10/7, Dispatch đưa tin Lee Jong Suk và IU chia tay sau 4 năm hẹn hò. Chia sẻ với Dispatch, đại diện của cả hai xác nhận: "Hai người gần đây đã chia tay và vẫn là đồng nghiệp thân thiết".

Nguồn tin thân cận cho biết nguyên nhân chia tay xuất phát từ lịch trình làm việc dày đặc khiến cả hai ngày càng ít có thời gian gặp nhau: "Do cả hai đều quá bận nên phải chọn dừng lại. Họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, dành cho nhau sự tôn trọng".

Thông tin cặp diễn viên chia tay khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Lee Jong Suk và IU một trong những cặp yêu nhau kín tiếng nhưng được yêu mến nhất làng giải trí Hàn Quốc.

IU và Lee Jong Suk quen biết từ năm 2012 khi cùng đảm nhận vai trò MC của chương trình âm nhạc Inkigayo trên đài SBS. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình, tạo nên nhiều khoảnh khắc ăn ý nhưng chủ yếu được nhìn nhận là đồng nghiệp thân thiết.

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IU và Lee Jong Suk chia tay sau 4 năm hẹn hò.

Họ trở thành bạn thân suốt 10 năm, thỉnh thoảng nhắc đến nhau trong các cuộc phỏng vấn. Đến cuối năm 2022, Dispatch khui thông tin cặp sao đang hẹn hò được khoảng 4 tháng, cùng đón kỳ nghỉ Giáng sinh tại Nhật Bản.

Công ty quản lý của cả hai sau đó xác nhận mối quan hệ, cho biết họ yêu nhau sau nhiều năm là đồng nghiệp thân thiết, mong được khán giả đón nhận.

Ngay sau khi tin hẹn hò được xác nhận, IU và Lee Jong Suk viết thư gửi người hâm mộ chia sẻ về mối quan hệ. Nữ ca sĩ cho biết bạn trai là người đáng tin cậy, luôn âm thầm cổ vũ cô trong công việc và cuộc sống.

Lee Jong Suk cho rằng IU là người anh đã ngưỡng mộ từ lâu, luôn dành cho cô sự tôn trọng và biết ơn vì mang đến những lời khuyên, sự động viên trong giai đoạn anh trải qua nhiều lo lắng sau khi xuất ngũ.

Trước khi công khai tình cảm, Lee Jong Suk khiến dư luận chú ý khi phát biểu nhận giải Daesang tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2022. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến một người đã giúp anh suy nghĩ tích cực hơn, luôn là nguồn động viên để anh trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Sau khi xác nhận hẹn hò IU, nam diễn viên giải thích "một người" đó chính là IU. Anh ngưỡng mộ, yêu thầm IU nhiều năm, phải trải qua thời gian dài làm bạn mới có cơ hội phát triển thành tình yêu, theo Inquirer Entertainment.

Gần bốn năm yêu nhau, IU và Lee Jong Suk hiếm khi xuất hiện công khai cùng nhau. Họ giữ kín đời tư, thỉnh thoảng nhắc đến đối phương trong các cuộc phỏng vấn hoặc thông qua thư gửi người hâm mộ.

Hiện, cả hai tập trung cho các dự án riêng. Lee Jong Suk chuẩn bị ra mắt loạt phim gốc The Remarried Empress trên Disney+, xác nhận tham gia dự án chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng Lee Seop's Love.

IU vừa hoàn thành ghi hình bộ phim truyền hình The 21st Century Grand Prince's Wife của MBC, chuẩn bị phát hành album mới và tổ chức concert tại Sân vận động chính Goyang vào tháng 9.

Trạch Dương
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