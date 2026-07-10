Shakira cảnh báo

TPO - Giữa thời điểm thu hút sự chú ý với các hoạt động liên quan đến World Cup 2026 và chuyến lưu diễn Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira lên tiếng cảnh báo việc hình ảnh của cô bị giả mạo bằng AI, đồng thời cảm ơn khán giả không tin vào các thông tin sai sự thật.

Ngày 9/7, giọng ca Hips Don't Lie cảnh báo khẩn nhiều tuần qua hình ảnh của cô liên tục bị sử dụng trái phép, tạo ra nhiều nội dung sai sự thật.

"Tôi liên tục bị giả mạo hình ảnh. Họ đặt tôi vào những tình huống chưa từng xảy ra, ghép ảnh tôi đứng cạnh những người chưa từng gặp. Họ lấy hình ảnh tôi quảng cáo sai sự thật. Đó là những thương hiệu tôi chưa từng đại diện", Shakira viết.

Nữ ca sĩ cho biết tình trạng lạm dụng AI ngày càng phổ biến. Ê-kíp đang tích cực xác minh nguồn gốc hình ảnh, thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi.

Shakira cảnh báo thời gian qua cô liên tục bị giả mạo bằng AI.

"Tôi hiểu đây là một phần của cuộc sống, buộc chúng ta phải trải qua tiêu cực. Nhóm của tôi đang tích cực làm việc để vạch trần những hình ảnh không đúng sự thật", cô chia sẻ.

Shakira cũng chia sẻ cô biết ơn khán giả không dễ tin vào những nội dung bị chỉnh sửa. "Tôi nhẹ nhõm khi biết rằng người hâm mộ vẫn phân biệt được đâu là nội dung sai sự thật từ AI. Tôi biết ơn khi khán giả giúp tôi lan truyền thông tin chính xác", nữ ca sĩ viết.

Theo Hola, gần đây Shakira bị gán ghép hình ảnh xuất hiện cùng một nam diễn viên, làm dấy lên tin đồn đang hẹn hò. Sau khi vấp phải phản ứng từ khán giả, tài khoản lan truyền tin giả đã hoạt động.

Sự việc làm dấy lên lo ngại về việc AI bị lạm dụng để tạo ra các hình ảnh giả mạo người nổi tiếng nhằm thu hút tương tác, quảng cáo hoặc phát tán thông tin sai lệch. Nhiều nghệ sĩ quốc tế trở thành nạn nhân của các sản phẩm "deepfake".

Shakira đang gây sốt trong thời gian diễn ra World Cup.

Những ngày qua, Shakira thu hút sự chú ý khi vừa hoàn thành các chặng lưu diễn Las Mujeres Ya No Lloran, trình diễn khai mạc World Cup 2026 và xuất hiện trên khán đài nhiều trận đấu.

Shakira đang chuẩn bị cho màn trình diễn tại trận chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 19/7. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề của giải đấu trong lễ bế mạc và chương trình biểu diễn giữa trận. Tiết mục dự kiến kéo dài khoảng 11 phút, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Justin Bieber, Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel và dàn hợp xướng PS22.

Chia sẻ về ca khúc, Shakira cho biết đây là dự án mang ý nghĩa đặc biệt. Bài hát không chỉ được sáng tác cho sự kiện thể thao, mà còn hướng đến việc truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của giáo dục đối với trẻ em.

Cô cho rằng đầu tư vào giáo dục mở ra nhiều cơ hội để trẻ em phát triển và hiện thực hóa ước mơ. Ban tổ chức cho biết chương trình cũng là một phần trong chiến dịch gây quỹ của Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA, với mục tiêu huy động khoảng 100 triệu USD nhằm hỗ trợ trẻ em trên thế giới tiếp cận giáo dục và các hoạt động thể thao.