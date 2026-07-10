Dự án phim ngắn CJ tiếp nối hành trình ươm mầm điện ảnh Việt

Dự án phim ngắn CJ mùa thứ 7 đánh dấu bước phát triển mới khi mở rộng mạng lưới cố vấn và hội đồng chuyên môn, tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư dài hạn cho thế hệ đạo diễn trẻ và sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam.

Chiều ngày 9/7, Lễ công bố Dự án phim ngắn CJ 2026 đã diễn ra tại CGV Vạn Hạnh Mall (TP. Hồ Chí Minh) với sự tham gia đông đảo của cộng đồng làm phim trong nước. Chương trình được tổ chức thường niên bởi CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam, hỗ trợ kinh phí làm phim lên đến 1,5 tỷ đồng cho 5 dự án phim ngắn xuất sắc nhất. Chương trình vẫn đang tiếp tục nhận đăng ký đến hết ngày 20/07/2026.

Hội đồng thẩm định của Dự án phim ngắn CJ mùa 6. Ảnh: CGV

Với chủ đề "Thắp sáng ước mơ – Định hình kiệt tác", mùa thứ 7 của chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục tìm kiếm những tiếng nói điện ảnh mới. Đồng hành cùng chương trình là Hội đồng thẩm định gồm những tên tuổi hàng đầu trong ngành điện ảnh: đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và đạo diễn Trần Thanh Huy.

Thế hệ làm phim trẻ đồng hành cùng những tài năng mới

Điểm mới của Dự án phim ngắn CJ mùa 7 là chương trình lần đầu tiên có sự tham gia của nhà sản xuất, diễn viên Kaity Nguyễn trong vai trò Giám khảo khách mời tại vòng Thuyết trình dự án. Bên cạnh đó, chương trình tiếp tục có sự hỗ trợ của Cố vấn đồng hành - đạo diễn Phạm Ngọc Lân, gương mặt trưởng thành từ chính Dự án phim ngắn CJ mùa đầu tiên và ghi dấu ấn tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Kaity Nguyễn và Phạm Ngọc Lân đồng hành hỗ trợ các nhà làm phim trẻ. Ảnh: CGV

Nỗ lực mở rộng hỗ trợ cho các nhà làm phim trẻ

Bước sang mùa thứ 7, chương trình hướng đến việc mở rộng sự hỗ trợ toàn diện với sự đồng hành của nhiều đơn vị như Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), Học viện Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA), HK Film, V Pictures và Future Films.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: “Dự án phim ngắn CJ đã hỗ trợ hiệu quả kinh phí để làm phim ngắn, bền bỉ đồng hành cùng các nhà làm phim trẻ ở mọi giai đoạn thực hiện tác phẩm và đưa các phim ngắn Việt Nam ghi dấu ấn tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế uy tín. Đây chính là thành công của chương trình trong hoạt động ươm mầm tài năng trẻ lĩnh vực điện ảnh. Ở bình diện quốc gia, Dự án đã giúp mang Việt Nam ra với thế giới, từng bước hiện diện, tạo dựng sức mạnh mềm Việt Nam trên thế giới trong kỷ nguyên phát triển mới của chúng ta.”

Bà Jeong Jiyoung - Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam cho biết: “Thông qua Dự án phim ngắn CJ, chúng tôi mong muốn tiếp tục xây dựng một hệ một hệ sinh thái phát triển tài năng bền vững. Trong đó, các nhà làm phim trẻ có cơ hội được tiếp cận kinh phí sản xuất phim, đào tạo chuyên sâu, được tư vấn bởi các chuyên gia điện ảnh hàng đầu xuyên suốt quá trình làm phim và cả giai đoạn gửi tác phẩm dự thi quốc tế”.

Được khởi xướng từ năm 2018 bởi CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam, Dự án phim ngắn CJ đã hỗ trợ kinh phí sản xuất cho 30 dự án phim ngắn, tạo cơ hội cho 32 đạo diễn trẻ và ghi dấu tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế.

Dự án phim ngắn CJ hướng đến đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 18 đến 40 tuổi, đặc biệt là những bạn trẻ có đam mê làm phim và đang tìm kiếm cơ hội biến ý tưởng kịch bản thành phim ngắn hoàn chỉnh. Sau vòng tuyển sinh, 10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng thuyết trình, dự kiến diễn ra vào ngày 05/08/2026.

Để tìm hiểu thông tin về cuộc thi, vui lòng truy cập tại website https://duanphimngancj.cgv.vn hoặc Fanpage Dự án phim ngắn CJ - CJ Short Film.