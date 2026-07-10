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Pháp luật

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Thực nghiệm hiện trường vụ chồng phân xác vợ, phi tang xuống sông

Nguyễn Tiến

TPO - Công an TPHCM đưa nghi phạm Thạch Kim Thái đến cầu Phú Long và phòng trọ ở phường Bình Hòa để thực nghiệm hiện trường vụ sát hại vợ, phân xác rồi phi tang xuống sông Sài Gòn.

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đưa Thạch Kim Thái (48 tuổi) đến nhiều địa điểm liên quan để thực nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra vụ sát hại vợ rồi phân tán thi thể, vứt xuống sông Sài Gòn để phi tang.

Tại đây, Thái thực hiện lại toàn bộ lộ trình và các hành vi theo lời khai để cơ quan điều tra đối chiếu, kiểm tra các tình tiết của vụ án.

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Cảnh sát dựng lại hiện trường vụ chồng giết vợ, phi tang thi thể xuống sông.
﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác tiến hành thực nghiệm tại phòng trọ của hai vợ chồng Thái ở phường Bình Hòa - nơi được xác định là hiện trường xảy ra vụ án mạng. Việc thực nghiệm nhằm đối chiếu dấu vết, thu thập thêm chứng cứ và làm rõ diễn biến vụ việc.

Trước đó, nhiều ngày liền, lực lượng chức năng đã huy động ca nô cùng các tổ công tác rà soát dọc hai bên bờ sông Sài Gòn để tìm kiếm các vật chứng mà nghi phạm khai đã phi tang sau khi gây án. Công tác tìm kiếm vẫn được duy trì ngay cả sau khi Thái bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 28/6, Thái xảy ra mâu thuẫn với vợ tại phòng trọ. Trong lúc xô xát, Thái đã sát hại vợ, sau đó phân thi thể, bỏ vào bao tải rồi dùng xe máy chở đến cầu Phú Long, ném xuống sông Sài Gòn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

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Thạch Kim Thái tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Thái vẫn đến công ty nơi hai vợ chồng làm việc và viết đơn xin nghỉ thay cho vợ với lý do về quê chăm sóc người thân. Những ngày sau đó, nghi phạm vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi hành vi bị phát hiện và bị cơ quan công an bắt giữ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thái khai mâu thuẫn vợ chồng đã kéo dài nhiều năm. Nghi phạm cho rằng vợ thường xuyên liên lạc với một người đàn ông khác qua điện thoại, ít quan tâm đến chồng con nên mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
#vụ án mạng #Thạch Kim Thái #hiện trường #sát hại vợ #phi tang #sông Sài Gòn

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