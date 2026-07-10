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Tăng trưởng chỉ đạt 6,7%, lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị cùng chuyển động

Nhật Huy

TPO - Lãnh đạo Cần Thơ nhìn nhận, thành phố đã có quy hoạch, chủ trương, vốn, nhà đầu tư, nhiều dự án đã chuẩn bị, nhưng để tất cả đó đi vào thực tế, tạo ra sản phẩm, giá trị gia tăng vẫn mất quá nhiều thời gian. Điều này dẫn tới tăng trưởng của thành phố 6 tháng đầu năm chỉ đạt 6,7%, thấp hơn kịch bản đề ra rất nhiều.

Tăng trưởng thấp hơn nhiều kỳ vọng

Ngày 10/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, cho biết, tới nay đã cơ bản vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; thương mại, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu khởi sắc, thu ngân sách đạt tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được bảo đảm.

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Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ.

Dù vậy, ông Đồng Văn Thanh cũng thẳng thắn chỉ ra, tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm thấp hơn mục tiêu đề ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, khai thác nguồn lực đất đai và tài sản công ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong 6 tháng cuối năm, ông Đồng Văn Thanh cho biết, Cần Thơ sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ, cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,7%, thấp hơn đáng kể so với kịch bản đề ra. Nếu tiếp tục tốc độ này, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay sẽ rất khó.

UBND TP. Cần Thơ, tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm nay, nửa cuối năm GRDP phải tăng hơn 13%, tương ứng tạo thêm trên 193.700 tỷ đồng giá trị tăng, chiếm hơn 55% quy mô GRDP cả năm.

Đánh giá cơ cấu tăng trưởng, ông Lê Công Lý cho biết, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,47% - vượt kịch bản đề ra và tiếp tục là "bệ đỡ" của nền kinh tế. Trong khi đó, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đều thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Từ chủ trương tới sản phẩm quá lâu

Về nguyên nhân tăng trưởng thấp nửa đầu năm, ông Lê Công Lý cho rằng, các nguồn lực chưa được chuyển hóa đủ nhanh thành giá trị gia tăng. "Chúng ta có quy hoạch, có chủ trương, vốn, nhà đầu tư, nhiều dự án đã chuẩn bị. Tuy nhiên, từ chủ trương đến công trình, từ công trình đến sản phẩm và từ sản phẩm đến giá trị tăng vẫn mất quá nhiều thời gian", ông Lê Công Lý thẳng thắn chỉ ra.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ, nhiều dự án vẫn vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch đất đai. Một số dự án công nghiệp, năng lượng, logistics và đô thị còn trong giai đoạn chuẩn bị hoặc thi công nên chưa tạo ra giá trị tăng thêm. Bên cạnh đó, công tác phối hợp ở một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, xử lý công việc còn chậm, tâm lý trông chờ hướng dẫn. Nhiều hồ sơ, thủ tục, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và giải phóng mặt bằng kéo dài, việc tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực chưa đủ quyết liệt.

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Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Huy.

Để tạo bứt phá trong những tháng cuối năm, lãnh đạo Cần Thơ cho biết, ưu tiên phát triển công nghiệp - xây dựng. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp, dự án chế biến, chế tạo, năng lượng và logistics. Đồng thời, xem giải ngân đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng, kiên quyết chuyển vốn khỏi các dự án chậm triển khai.

"Cần Thơ đã có quy hoạch, cơ chế và nguồn lực, quan trọng nhất lúc này phải hành động quyết liệt và hiệu quả hơn. Nếu toàn bộ hệ thống chính trị cùng chuyển động, từng sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp biến quyết tâm thành hành động cụ thể, các điểm nghẽn sẽ được tháo gỡ, tạo thêm giá trị gia tăng và mục tiêu tăng trưởng của năm", ông Lý nói.

Báo cáo của UBND TP. Cần Thơ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 15.800 tỷ đồng, tăng 14,7%. Thành phố cũng thu hút nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có các dự án điện gió, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Dù vậy, UBND TP. Cần Thơ nhìn nhận, tiến độ giải ngân đầu tư công ở một số dự án còn chậm. Trong nửa đầu năm, ước giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chỉ đạt khoảng 28% kế hoạch năm do Thủ tướng giao (tổng vốn cả năm hơn 22.600 tỷ đồng). Ngoài ra, việc huy động nguồn lực chưa hiệu quả; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng kỳ vọng; một số điểm nghẽn kéo dài chưa được xử lý dứt điểm...

Giảm 669 chi bộ sau sắp xếp ấp, khu vực

Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ cho biết về kết quả sắp xếp tổ chức đảng ở ấp, khu vực trực thuộc cấp xã: Trước khi sắp xếp, thành phố có 1.896 chi bộ ấp, khu vực. Sau sắp xếp còn 1.227 chi bộ với 68.954 đảng viên, giảm 669 chi bộ.

Sau sắp xếp, toàn thành phố đã chỉ định 1.208 bí thư, 1.188 phó bí thư và 4.917 cấp ủy viên các chi bộ ấp, khu vực.

Nhật Huy
#Cần Thơ #tăng trưởng #GRDP #quy hoạch #giải ngân đầu tư công #Hội nghị

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