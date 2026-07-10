Hà Nội xem xét bổ sung 873 dự án thu hồi đất, diện tích hơn 11.500 ha

TPO - HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét bổ sung 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 11.563 ha, để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn.

Sáng 10/7, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Thông tin tại hội nghị, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội - Vũ Ngọc Anh - cho biết tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét bổ sung 873 dự án thu hồi đất, với tổng diện tích khoảng 11.563 ha.

Ông Vũ Ngọc Anh. Ảnh: H.T.



Theo ông Vũ Ngọc Anh, việc thu hồi đất này nhằm phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố. Trong 873 dự án có 259 dự án chuyển tiếp và 614 dự án đăng ký mới.

Các dự án tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chính. Một là về hạ tầng giao thông và kết nối vùng. Hai là về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế và hạ tầng xã hội. Ba là để phát triển công nghiệp, đô thị và nhà ở xã hội. Bốn là các dự án tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư.

Ông Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh các dự án nêu trên được triển khai nhằm góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển. “Các dự án thu hồi đất bao gồm cả dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất”, ông Vũ Ngọc Anh nói.

Nêu rõ các dự án giao thông kết nối vùng, dự án trường học, bệnh viện, tái định cư và hạ tầng xã hội… là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo động lực phát triển lâu dài cho Thủ đô, ông Vũ Ngọc Anh cho biết HĐND thành phố sẽ xem xét kỹ lưỡng từng dự án trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của luật, tính cần thiết, tính khả thi, hiệu quả sử dụng của đất và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.