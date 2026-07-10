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Rủ nhau ra đập tắm, 5 em đuối nước tử vong

Huỳnh Thủy

TPO - 8 học sinh rủ nhau ra đập tắm, trong đó 5 em xuống nước không may bị đuối nước tử vong, 3 em còn lại chạy đi kêu người lớn ứng cứu nhưng không kịp.

Ngày 10/7, một lãnh đạo UBND xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh THCS tử vong khi rủ nhau đi tắm tại một đập nước.

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Hiện trường vụ đuối nước khiến 5 trẻ tử vong.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nâm Nung, khoảng 10h20 ngày 10/7, chính quyền địa phương nhận được tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại đập Đắk Pót, xã Nâm Nung.

Thông tin ban đầu cho biết, 8 học sinh Trường THCS Nâm N'Đir, cùng trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung, rủ nhau đến đập Đắk Pót tắm. Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước gồm: Đ.M.T., L.T.Y.C, B.M.T., L.T.N, B.T.N.Y. cùng sinh năm 2015.

Phát hiện sự việc, 3 học sinh còn lại chưa xuống tắm đã lập tức chạy đi tìm người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng và người dân có mặt thì cả 5 nạn nhân đều đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Nâm Nung đã huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, thi thể cả 5 học sinh đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huỳnh Thủy
#Đuối nước #Lâm Đồng #học sinh #tắm hồ #thương tâm

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