Phó Chủ tịch nước thăm căn cứ đầu não kháng chiến

TPO - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành - căn cứ cách mạng tiêu biểu của tỉnh Long An trước đây, nay thuộc tỉnh Tây Ninh.

Sáng 10/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Quang Vinh)

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác nghe giới thiệu về quá trình hình thành, ý nghĩa lịch sử của Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành - "địa chỉ đỏ" tiêu biểu gắn với phong trào cách mạng của quân và dân Long An trước đây, nay thuộc tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và những giá trị cách mạng của Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành. (Ảnh: Quang Vinh)

Trong các cuộc kháng chiến, Bình Thành là vùng căn cứ cách mạng có vị trí chiến lược khi nằm giữa hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, tiếp giáp khu vực biên giới. Sau Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, nơi đây trở thành một trong những căn cứ đầu tiên của lực lượng cách mạng ở Nam bộ.

Đặc biệt, trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, Bình Thành được Tỉnh ủy Long An chọn làm căn cứ lãnh đạo phong trào cách mạng. Nhiều cơ quan lãnh đạo, đơn vị vũ trang từng đứng chân tại đây, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành. (Ảnh: Quang Vinh)

Năm 1998, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện, khu di tích có diện tích hơn 98 ha, gồm nhiều hạng mục được phục dựng như nhà trưng bày, khu căn cứ Tỉnh ủy, hệ thống hầm bí mật và các công trình tái hiện điều kiện sinh hoạt, chiến đấu của lực lượng cách mạng.

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 30 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành. Những phần quà thể hiện sự tri ân, quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.