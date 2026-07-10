Tác phẩm về ký ức của nữ sinh mồ côi được trao giải đặc biệt

Hơn 21.500 bài tham dự cuộc thi viết "50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” không chỉ phản ánh những góc nhìn đa dạng về một thành phố luôn đổi mới mà còn cho thấy người trẻ đang chủ động tìm hiểu lịch sử, đối thoại với quá khứ và suy ngẫm về trách nhiệm đối với tương lai.

Sáng 9/7, tại TPHCM, Báo Dân trí phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026”, khép lại hành trình gần hai tháng lan tỏa tình yêu dành cho thành phố mang tên Bác.

Thí sinh, người tham quan thích thú với các tác phẩm dự thi được trưng bày.

Được phát động nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), cuộc thi đã thu hút hơn 21.500 tác phẩm của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và đông đảo người dân trên cả nước.

Các bài dự thi được thể hiện dưới nhiều hình thức như bài viết, ảnh, video, infographic..., phản ánh sinh động chặng đường phát triển của TPHCM, từ những ký ức lịch sử đến nhịp sống hiện đại, năng động hôm nay.

Theo Ban Tổ chức, nhiều tác phẩm mang góc nhìn mới mẻ của thế hệ trẻ về một thành phố nghĩa tình, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Trong đó, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trở thành hình ảnh được nhiều học sinh lựa chọn để kể câu chuyện về diện mạo đô thị hiện đại, thể hiện niềm tự hào trước sự chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM.

Ban Giám khảo đã lựa chọn 200 tác phẩm xuất sắc vào chung khảo và trao 105 giải thưởng cá nhân, nhóm cùng 10 giải tập thể, với tổng giá trị giải thưởng 572 triệu đồng. Các tác phẩm được vinh danh không chỉ có giá trị về nội dung mà còn thể hiện sự sáng tạo trong cách kể chuyện, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào về thành phố mang tên Bác trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

BTC trao giải đặc biệt "Thành phố nghĩa tình: Nơi cho tôi một cái tên, một tổ ấm để bước vào đời" của Phùng Minh Hiếu, học sinh lớp 12A17, Trường THPT Marie Curie.

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh đánh giá cuộc thi đã vượt ra ngoài khuôn khổ một sân chơi sáng tác, trở thành diễn đàn để người dân chia sẻ những ký ức, cảm xúc và kỳ vọng về TPHCM sau nửa thế kỷ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng chục nghìn tác phẩm gửi về cũng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi và tình cảm sâu sắc mà người dân cả nước dành cho thành phố đầu tàu kinh tế của đất nước.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi khi tạo ra một không gian để người trẻ kể câu chuyện của chính mình về TPHCM.

Theo ông, hơn 21.500 bài dự thi không chỉ phản ánh những góc nhìn đa dạng về một thành phố luôn đổi mới mà còn cho thấy người trẻ đang chủ động tìm hiểu lịch sử, đối thoại với quá khứ và suy ngẫm về trách nhiệm đối với tương lai.