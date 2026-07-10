Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã

TPO - Ngày 10/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ tại xã Muổi Nọi. Theo đó, chị Cầm Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi.

Chị Cầm Thị Huyền Trang nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định chị Cầm Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Muổi Nọi; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, ông Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng chị Cầm Thị Huyền Trang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông Lò Minh Hùng đề nghị, trên cương vị công tác mới, chị Cầm Thị Huyền Trang tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đặc biệt, chị Cầm Thị Huyền Trang phải cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Muổi Nọi phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đảng bộ đề ra, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.

Ông Lò Minh Hùng trao quyết định điều động ông Huỳnh Anh Tuấn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Cùng ngày, theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, ông Huỳnh Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ông Huỳnh Minh Tuấn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.