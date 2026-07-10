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Giới trẻ

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Chàng Tây mặc áo xanh tình nguyện, đội mũ tai bèo hòa mình vào Chiến dịch Mùa hè xanh

Xuân Tùng - Công Hướng

TPO - Giữa biển người rực sắc áo xanh tại lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2026 của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, Foster Toby James - chàng trai đến từ nước Úc gây ấn tượng mạnh bởi nụ cười rạng rỡ, chiếc mũ tai bèo đội lệch và vốn tiếng Việt cực sõi.

Foster Toby James chia sẻ bên lề chương trình lễ ra quân. Clip: Công Hướng

"Tôi thấy mình là một phần của khối đoàn kết này"

Ngày 10/6, cơn mưa lớn đầu giờ sáng trước giờ diễn ra lễ ra quân không làm vơi đi nhiệt huyết của hàng nghìn sinh viên tình nguyện có mặt tại lễ ra quân. Tất cả chung màu áo xanh thanh niên và chiếc mũ tai bèo.

Cùng chung sắc áo xanh ấy, Foster Toby James (20 tuổi) với tên Việt Nam là Trí Tâm rạng rỡ bên những bạn học là sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Nếu không nhìn vào khuôn mặt đậm chất phương Tây, ít ai nghĩ chàng trai này lại là một "tân binh" ngoại quốc của chiến dịch năm nay.

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Foster Toby James cùng sinh viên tình nguyện Đại học Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Với Foster Toby James, đây là lần đầu tiên cậu khoác lên áo xanh thanh niên Việt Nam – màu áo của tuổi trẻ giàu nhiệt huyết, tình nguyện vì cộng đồng.

James không giấu nổi sự phấn khởi: "Ở Úc, tôi chưa thấy phong trào nào sôi nổi như thế này. Khi mặc chiếc áo này, đội chiếc mũ này, tôi cảm thấy mình không có gì khác biệt với các bạn sinh viên Việt Nam cả. Tôi thấy rõ sự đoàn kết, sự nhiệt huyết và tinh thần hòa nhập rất lớn".

James bộc bạch, lúc đầu có chút ngại ngùng vì là người nước ngoài duy nhất trong nhóm, nhưng nhanh chóng bị lôi cuốn vào không khí rộn ràng của buổi lễ. Đặc biệt, màu áo xanh không chỉ là một bộ đồng phục, mà là biểu tượng của một cộng đồng gắn kết mà cậu ngưỡng mộ.

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Foster Toby James rạng rỡ với chiếc mũ tai bèo. Ảnh: Xuân Tùng

"Bén duyên" với tiếng Việt từ năm 16 tuổi

Foster Toby James gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Việt thành thạo. Cậu bắt đầu học tiếng Việt từ năm 16 tuổi, xuất phát từ việc có rất nhiều người bạn Việt Nam sinh sống tại Úc. James đang là sinh viên ngắn hạn khoa Việt Nam học tại trường Đại học Hà Nội.

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"Tiếng Việt rất khó!" – James cười tươi chia sẻ.

"Lúc đầu tôi học với những người bạn ở các vùng miền khác nhau, nên khi mới sang Hà Nội, tôi thực sự... không hiểu ai nói gì cả vì mỗi nơi một giọng. Nhưng sau một thời gian ở đây, được trò chuyện và sống trong môi trường bản địa, tôi đã yêu ngôn ngữ này hơn rất nhiều".

Chính vốn tiếng Việt tích lũy được trong gần 4 năm qua đã trở thành cầu nối giúp James mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội.

Thay vì chọn những ngày nghỉ ngơi trước khi kết thúc khóa học vào tháng sau, chàng trai Úc đã chọn lên đường cùng các bạn sinh viên khoa Công nghệ thông tin để trải nghiệm một mùa hè thực thụ tại Việt Nam.

Trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2026 lần này, Foster Toby James tinh thần sẵn sàng làm bất cứ công việc gì được giao. Chàng trai 20 tuổi còn ấp ủ một dự định đầy nhân văn: Sau khi kết thúc khóa học tại Việt Nam và trở về Úc, anh muốn trở thành một phiên dịch viên để hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại quê hương mình.

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Đây không phải là lần đầu tiên James tham gia hoạt động thiện nguyện tại dải đất hình chữ S. Trước đó, cậu đã có kỷ niệm khó quên với chương trình "Xuân ấm cho em" tại Hùng Vũ, Lạng Sơn.

"Chính vì tình yêu dành cho đất nước và con người Việt Nam, tôi muốn đi nhiều hơn, làm nhiều hơn để giúp đỡ họ. Đó cũng là cơ hội tuyệt vời để tôi học thêm về văn hóa Việt", James bộc bạch.

Xuân Tùng - Công Hướng
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