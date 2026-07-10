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Mưa lớn như trút, nhiều tỉnh miền Bắc thiệt hại nặng

Nguyễn Hoài

TPO - Chỉ tính từ tối qua đến sáng sớm nay (10/7), nhiều khu vực ở miền Bắc đã hứng chịu mưa lớn trên 100mm. Lượng mưa dồn dập 3 ngày qua có nơi vượt 300mm. Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên chịu nhiều thiệt hại.

Chỉ tính riêng từ 19h tối qua (9/7) đến 8h sáng nay (10/7), một số trạm đo ở miền Bắc mưa trên 100mm như Hua Trai (Sơn La) 212.6mm, Điềm Mặc 1 (Thái Nguyên) 134.4mm, Tà Tổng 1 (Lai Châu) 129.8mm.

Trong 3 ngày qua, mưa lớn liên tục đã trút xuống miền Bắc. Tính tổng lượng mưa, một số nơi vượt ngưỡng 300mm như Quảng Lâm (Quảng Ninh) 420mm; Quất Đông (Quảng Ninh) 393mm; Hua Trai (Sơn La) 302mm; Minh Tiến (Thái Nguyên) 371mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 382mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Trong đó tại Sơn La, một người bị thương do sạt lở đá vào ô tô.

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Mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ ở nhiều địa phương miền Bắc.

Ngoài ra, 4 nhà bị đổ sập hoàn toàn tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, 141 ngôi nhà bị hư hỏng (chủ yếu tại Điện Biên) và 45 nhà phải di dời tại 5 tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Về nông nghiệp, Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 105ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị ngập, thiệt hại. Điện Biên có 57.17ha; Lào Cai 36,02ha; Tuyên Quang 31,73ha; Sơn La 12,22ha và Lai Châu 0,89ha.

Ngoài ra các địa phương còn chịu thiệt hại về chăn nuôi, một số tuyến giao thông bị sạt lở gây ách tắc. Ước tính thiệt hại 14,99 tỷ đồng, trong đó Điện Biên thiệt hại nặng nhất, khoảng 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại nhiều địa phương khác như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, mưa lớn đã gây tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Dự báo chiều, tối và đêm 10/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Các ngày 11-13/7, miền Bắc có thể giảm mưa, trước khi đón mưa lớn trở lại từ khoảng 14/7.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/radar/. Thông tin lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cung cấp tại https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #thiên tai #mưa dông #lũ quét #sạt lở đất

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