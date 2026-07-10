[Clip] 'Mắt thần' bắt quả tang 5 người xả rác bừa bãi

TPO - Thông qua hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng xã Bình Chánh (TPHCM) đã phát hiện, xử phạt 5 trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định với tổng số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc các trường hợp vi phạm thu gom toàn bộ rác thải đã đổ.

Clip camera ghi lại cảnh người dân xả rác.

Ngày 10/9, theo UBND xã Bình Chánh, Tổ kiểm tra, xử lý các trường hợp bỏ rác, xả rác không đúng nơi quy định phối hợp với Công an xã đã xử lý 5 trường hợp đổ rác trái quy định tại khu vực nút giao Bình Thuận, ấp 21 (ấp 36 cũ), xã Bình Chánh.

Các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh. Mỗi trường hợp bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, các cá nhân vi phạm đã thừa nhận hành vi, chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả bằng việc thu gom, xử lý toàn bộ lượng rác đã đổ sai quy định và không tái phạm.

Hình ảnh người dân vứt rác bừa bãi.

Theo UBND xã Bình Chánh, thời gian qua địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra, nhất là tại các bãi đất trống, ven đường hoặc khu vực vắng người.

Trong thời gian tới, UBND xã Bình Chánh sẽ tiếp tục phối hợp Công an xã tăng cường giám sát, xử lý các hành vi đổ rác trái quy định thông qua hệ thống camera an ninh trên nhiều tuyến đường như Huỳnh Văn Trí, Bờ Huệ, đường 2, 3, 4, đường T12, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh...

Hình ảnh những người vi phạm đi dọn rác, khắc phục hậu quả.

Chính quyền địa phương cho rằng việc ứng dụng công nghệ trong giám sát sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính răn đe và từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

UBND xã Bình Chánh cũng kêu gọi người dân thực hiện đúng quy định về thu gom, xử lý rác thải; không đổ rác bừa bãi, đồng thời tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.