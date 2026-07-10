Thông tin mới vụ nhiều tàu cá ở Gia Lai bị thiêu rụi

TPO - Sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại cảng cá Tam Quan (Gia Lai) trong đêm 9/7 khiến 6 tàu bị cháy hoàn toàn và 2 tàu bị cháy một phần, cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy tàu ở cảng cá Tam Quan.

Ngày 10/7, ông Trần Hữu Thảo - Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) - cho biết công an tỉnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá tại cảng cá Tam Quan.

Tiền Phong đưa tin tối 9/7, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại cảng cá Tam Quan. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tham gia dập lửa, đến khoảng 22h40 đám cháy được dập tắt.

Các tàu cá bị thiệt nặng sau vụ cháy.

Thống kê ban đầu cho thấy vụ cháy làm 8 tàu cá của ngư dân bị thiệt hại, trong đó 6 tàu bị cháy hoàn toàn và 2 tàu bị cháy một phần. Các phương tiện bị thiệt hại thuộc nhiều chủ tàu trên địa bàn, gồm phường Hoài Nhơn Bắc (3 tàu), Hoài Nhơn Đông (4 tàu) và Hoài Nhơn (một tàu). Đây đa số là tàu cá đánh bắt xa bờ, có giá trị lớn.

Ngay trong sáng 10/7, chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các chủ tàu bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng/tàu.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ngư dân có tàu bị thiệt hại sau vụ cháy.

Theo lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc, cả 3 tàu cá của ngư dân địa phương bị thiệt hại đều đã tham gia bảo hiểm. Đối với 4 tàu cá ở phường Hoài Nhơn Đông, qua làm việc ban đầu với 2 chủ tàu, địa phương xác định các tàu này không tham gia bảo hiểm, có một tàu đang làm thủ tục giải bản, một tàu khác chưa làm việc được. Riêng tàu cá của ngư dân phường Hoài Nhơn đã hết thời hạn bảo hiểm trước khi xảy ra vụ cháy.

Mới đây, một vụ cháy tàu cá khác cũng xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai).

Vụ cháy tàu cá ở khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Trương Định.

Qua thống kê, có 16 tàu cá bị cháy (12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần). Đa phần các tàu đã qua thời gian sử dụng từ 20 đến 31 năm. Trong số 16 tàu cá chỉ có một tàu mua bảo hiểm thân tàu, còn lại 15 tàu đều không mua, có 5/16 tàu đăng ký giải bản, đã nộp hồ sơ.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng họp bàn và thống nhất phương án hỗ trợ cho ngư dân. Đồng thời, giao công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.