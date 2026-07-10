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Thắt chặt hợp tác, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngọc Tú

TPO - Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng trong xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

Sáng 10/7, tại Cửa khẩu Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang Việt Nam dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III.

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Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đến Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, làm trưởng đoàn. Về phía Bộ Quốc phòng Việt Nam, dự chương trình còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong quân đội và lãnh đạo một số bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

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Từ sáng sớm, rất đông người dân, các em học sinh trên địa bàn đã mang theo cờ hoa rực rỡ đến đón đoàn đại biểu hai nước.

Tại Cửa khẩu Thanh Thủy, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã tiến hành trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc 460 và cùng chụp ảnh lưu niệm.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460.

Sau hoạt động tại cửa khẩu, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến thăm tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Tại đây, đoàn đã tham quan nội dung biểu diễn võ thuật, khí công, đánh bắt tội phạm do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thực hiện.

Các màn biểu diễn thể hiện tinh thần rèn luyện nghiêm túc, bản lĩnh, sức khỏe, kỹ thuật và khả năng xử lý tình huống trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

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Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.
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Các đại biểu tham quan nội dung biểu diễn võ thuật tại Đồn Biên phòng.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Hoạt động thăm, động viên, tặng quà thể hiện sự quan tâm của Bộ Quốc phòng hai nước đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Rời Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, đoàn đại biểu đã đến dự Lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới; giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa thôn Thủy Phong (xã Kim Bảng) và bản Xốp Tờng (Lào).

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy.

Trong ngày hội lớn, khuôn viên sân vận động Nhà văn hóa thôn Thủy Phong (xã Kim Bảng) được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, rộn ràng tiếng cười nói của bà con nhân dân. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, những gian hàng trưng bày sản vật địa phương, tiếng cồng chiêng hòa cùng điệu múa, điệu nhảy đã tạo nên không gian lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa.

Cũng tại chương trình, đoàn đại biểu đã trao tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Qua đó đã tiếp thêm niềm tin để bà con vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

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Đoàn đại biểu đến tham dự Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng xây tặng địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã tiến hành trồng cây lưu niệm, tham quan Nhà hữu nghị Việt - Lào.

Cuối chương trình, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tiến hành Hội đàm trước khi tổ chức tiễn đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào về nước.

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Đoàn đại biểu tham gia chương trình chụp hình lưu niệm tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào những năm qua đã trở thành điểm sáng trong hoạt động đối ngoại quốc phòng của hai nước. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, qua đó còn tạo cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới.

Ngọc Tú
#Nghệ An #giao lưu hữu nghị biên giới #Đại tướng Phan Van Giang #Bộ Quốc phòng #Lào #biên giới Việt Nam - Lào #hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới

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