Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công Iran

TPO - Các hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn đang được tiến hành nhằm hạ nhiệt căng thẳng, song Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công.

CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Washington đã chủ động tạm dừng các đòn không kích sau những cuộc tấn công trước đó nhằm tránh đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát, đồng thời tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn duy trì danh sách các mục tiêu tiềm năng như một công cụ gây sức ép đối với Tehran.

Nhiều quan chức cho biết quân đội Mỹ đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới ngay trong tối nay (10/7) nếu có lệnh, mặc dù ở thời điểm hiện tại, giải pháp ngoại giao vẫn được ưu tiên.

Sáng nay, trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Biển Ả Rập, các thủy thủ đã khẩn trương nạp vũ khí cho máy bay chiến đấu, trong khi các phi công liên tục diễn tập các phương án tác chiến. Theo thông báo của thuyền trưởng gửi tới toàn bộ thủy thủ đoàn, tình hình khu vực đang diễn biến phức tạp và con tàu phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Bên cạnh các bài diễn tập tấn công, các máy bay chiến đấu Mỹ vẫn thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và phòng thủ thường lệ với tần suất cất hạ cánh liên tục cả ngày lẫn đêm.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ và Iran tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật về vấn đề hạt nhân với mục tiêu tìm kiếm giải pháp ngoại giao, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump phát động một loạt các cuộc tấn công trả đũa mới nhằm vào Tehran trong tuần này.

"Mỹ vẫn cam kết theo đuổi một giải pháp ngoại giao. Các cuộc đàm phán kỹ thuật vẫn đang diễn ra và Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân", ông cho hay.

Quan chức này nói thêm rằng, bản ghi nhớ hợp tác là "dựa trên hiệu quả thực hiện", và các hành động của Iran, bao gồm việc không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cũng như các cuộc tấn công vào tàu thuyền trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) "thể hiện sự thất bại trong việc thực hiện ở mức độ không thể chấp nhận được".

Về phía Iran, truyền thông nước này cho biết hai địa điểm quân sự tại các thành phố Bushehr và Konarak đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trong tối thứ Năm (9/7).

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Phó Thống đốc tỉnh Bushehr Ehsan Jahanian cho biết một cơ sở quân sự gần thành phố Bushehr bị trúng "hỏa lực của Mỹ - Israel". Tuy nhiên, cơ quan này không công bố thông tin về thiệt hại hay thương vong.

Đáng chú ý, thành phố Bushehr cũng là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran.

Trong khi đó, Đài truyền hình IRIB đưa tin một khu vực quân sự hải quân tại thành phố cảng Konarak, tỉnh Sistan và Baluchestan, đã bị máy bay chiến đấu tấn công theo hai đợt. Chính quyền địa phương cho biết lực lượng cứu hộ và an ninh đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khẳng định quân đội Mỹ không tiến hành các cuộc tấn công mới vào thời điểm đó. Các quan chức Israel cũng cho biết họ không có thông tin về bất kỳ sự tham gia nào của Israel trong các vụ tấn công mà Iran vừa cáo buộc.