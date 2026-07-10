Vùng Cảnh sát biển 4 có thêm tàu tuần tra cao tốc

TPO - Được biên chế cho Hải đội 401 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, tàu tuần tra cao tốc TT-400 phiên hiệu CSB 4043 sẽ tham gia thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên vùng biển Tây Nam.

Ngày 10/7, tại tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 tổ chức công bố quyết định của Tư lệnh CSB Việt Nam về việc thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043; công bố quyết định thành lập Chi bộ tàu CSB 4043 và trao các quyết định về công tác cán bộ, quân lực. Tàu CSB 4043 được biên chế cho Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao các quyết định công tác cán bộ và quân lực cho Khung tàu CSB 4043.

Thiếu tướng Đào Bá Việt - Tư lệnh Vùng CSB 4, nhấn mạnh, việc thành lập Khung tiếp nhận góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển Tây Nam.

Thiếu tướng Đào Bá Việt yêu cầu các cơ quan của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4, Hải đội 401 thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho Khung tàu CSB 4043 hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện và đưa tàu về đơn vị.

Đối với Khung tàu CSB 4043, Tư lệnh Vùng CSB 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Khung tiếp nhận tàu nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật.

Các cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật, vũ khí trang bị của tàu; tích cực học tập, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, sớm làm chủ phương tiện ngay sau khi tiếp nhận.

Tàu CSB 4043 được đóng mới tại Tổng Công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Cùng đó, cán bộ, chiến sĩ Khung tiếp nhận tàu phải phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong quá trình tiếp nhận và khai thác, sử dụng tàu.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Khung tiếp nhận tàu, Đại úy Nguyễn Văn Phước - Thuyền trưởng tàu CSB 4043, khẳng định sẽ quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, nhanh chóng làm chủ phương tiện, trang bị kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả tàu tuần tra cao tốc TT-400, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.