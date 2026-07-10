Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư và vợ bị đề nghị truy tố trong vụ 'cấp bậy' giám định tâm thần

TPO - Để có được "kim bài" miễn tội, hai vợ chồng bị can Nguyễn Thị Mai Anh đã hối lộ nhóm cựu lãnh đạo, bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong nhiều năm. Thậm chí, cả hai mời nhóm bác sĩ đi nghỉ dưỡng, cùng sử dụng trái phép chất ma túy ngoài biển. Trong số 57 bị can liên quan vụ án, vợ chồng ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Cặp vợ chồng có 20 tiền án, tiền sự thao túng cả bệnh viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 57 bị can trong vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy;…” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.

Trong nhóm bị can, có Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, người có 7 tiền án, tiền sự) bị đề nghị truy tố các tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Chồng của Mai Anh là bị can Lê Văn Đông (SN 1978, quê Thái Bình, 13 tiền án) bị đề nghị truy tố các tội danh liên quan đến ma túy.

Bị can Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương).

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố hành vi nhận hối lộ với bị can Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) và bà Đặng Thị Hòa (vợ ông Trường); ông Lâm Văn Thành (cựu Phó viện trưởng); ông Dương Văn Biết (cựu Trưởng khoa giám định thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương); ông Đỗ Khắc Doanh (cựu Phó trưởng khoa phụ trách khoa nam) cùng hàng chục y bác sĩ, giám định viên.

Kết luận xác định, lợi dụng việc giám định tâm thần và chữa bệnh bắt buộc chưa được quy định chặt chẽ, bị can Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông cùng đồng phạm cố tình giả các triệu chứng lâm sàng như "tuyệt thực, la hét, tự gây thương tích, không ngủ, đập phá, nói nhảm, ảo tưởng", để được kết luận "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi" tại thời điểm giám định.

Từ đó, các bị can được áp dụng biện pháp chữa bệnh để trì hoãn việc thi hành án và được trừ thời gian chữa bệnh bắt buộc vào thời gian thi hành án phạt tù hoặc tìm cách bỏ trốn.

Đáng chú ý, kết luận còn thể hiện các bị can sử dụng chính địa điểm nơi chữa bệnh bắt buộc là Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương I, để làm nơi thực hiện các hành vi phạm tội và che giấu hành vi vi phạm với cơ quan chức năng.

Từ năm 2021, bị can Nguyễn Thị Mai Anh nhiều lần tổ chức và chi trả kinh phí cho cán bộ, nhân viên thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương đi nghỉ dưỡng và sử dụng trái phép chất ma túy trên biển.

Theo Cơ quan điều tra, nhóm bác sĩ bị "mua chuộc" chính là nguyên nhân dẫn đến Mai Anh, Lê Văn Đông cùng nhiều bị can khác đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng vẫn sinh hoạt, đi lại như bình thường, ra khỏi chữa bệnh tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới.

Hai vợ chồng bị can Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh.

Cựu Viện trưởng nhận hối lộ hàng tỷ đồng

Như trường hợp ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) bị xác định nhận hối lộ hơn 3 tỷ đồng từ Mai Anh để "tạo điều kiện" kết luận giám định tâm thần sai thực trạng bệnh cho 17 bị can, bị cáo, bị án. Mục đích giúp những người này "mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi" và được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Số tiền nhận hối lộ, ông Trần Văn Trường chia cho một số thành viên hội đồng giám định như ông Lâm Văn Thành, Dương Văn Lương, Nguyễn Tô Hiệu, Dương Văn Biết, hơn 700 triệu đồng, còn giữ cho mình hưởng lợi 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh hành vi nhận tiền nêu trên, ông Trường còn nhận thêm 2,5 tỷ đồng từ đối tượng Nguyễn Thị Thu Hoài (cựu Phó trưởng phòng tổ chức của Viện) để tạo điều kiện tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc tại viện.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của ông Trường và nhóm đồng phạm đã xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước trong công tác giám định tâm thần và tuyển dụng viên chức, có dấu hiệu cấu thành tội nhận hối lộ.

Công an Hà Nội nhận định, việc phá vụ án đã kịp thời ngăn chặn nhiều đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng quy định chữa bệnh bắt buộc để trốn tránh trách nhiệm hình sự.