Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt giám đốc công ty bán hơn 250 tấn phân bón giả

Huỳnh Thủy

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc một công ty ở Ninh Bình để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hơn 250 tấn phân bón giả cung cấp cho doanh nghiệp bao tiêu thuốc lá trên địa bàn.

Ngày 10/7, tin từ phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải (47 tuổi, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” hơn 250 tấn phân bón.

1783660530255-2229554729935815833-2229554729935815833-ea2f3e1856dbc8e8139ccaf2b846c288.jpg
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Đình Hải.

Đối tượng Hải là Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ có trụ sở tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Theo điều tra ban đầu, năm 2025 thông qua mối quan hệ xã hội Hải có quen biết với ông Hoàng Ngọc Duẩn (49 tuổi, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi tiếp xúc, đối tượng Hải biết ông Duẩn là người đại diện của Công ty thuốc lá Hồ Lắk thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện Ea Súp (cũ), tỉnh Đắk Lắk. Từ đó, Hải giới thiệu mình là giám đốc của công ty chuyên sản xuất phân bón, đủ điều kiện sản xuất các loại phân bón để bán cho Công ty thuốc lá Hồ Lắk. Sau đó, Hải đã ký kết hợp đồng bán hơn 250 tấn phân bón các loại cho Công ty thuốc lá Hồ Lắk.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định số phân bón do công ty của Hải cung cấp cho ông Duẩn có dấu hiệu là hàng giả. Cụ thể, sản phẩm sử dụng nhãn và bao bì giả mạo tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố; giả mạo bao bì của các doanh nghiệp sản xuất phân bón khác, đồng thời giả mạo nguồn gốc, xuất xứ và nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa.

Tính từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025, công ty của đối tượng Hải đã cung cấp cho ông Duẩn hơn 250 tấn phân bón. Trong đó, ông Duẩn đã sử dụng hơn 174 tấn cung cấp cho các hộ dân trồng thuốc lá, số còn lại hơn 89 tấn, trị giá hơn 1 tỷ đồng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Vụ án đang được phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Phân bón giả #Đắk Lắk #giám đốc #bán hàng giả #đấu tranh chống hàng giả #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe